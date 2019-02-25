胸背痛到像被刀割 男子就醫發現急性主動脈剝離

2019-02-25 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中68歲的杜姓男子一年到頭都忙做生意，長期睡眠不足，日前晚上洗澡洗到一半，突然感覺到脖子後方莫名的疼痛，像是被人使力抓住脖子用力向上舉，洗完澡後沒多久疼痛加劇，像是被刀子切割胸口和背部，痛得直冒冷汗，家人送到醫院急診，最後轉到童綜合醫院詳細檢查，確認是急性主動脈剝離，立即手術住院，一周後出院。

杜姓男子表示，他能撿回一命，除了兒子機警的處置外，還要感謝童綜合醫院心臟外科吳清文主任的當機立斷，和醫療團隊的照護；他一直有抽菸喝酒的習慣，血壓也偏高，沒想到疾病來的這麼突然，在鬼門關前走一遭後，未來將盡量減輕不必要的工作負擔，戒除惡習，好好保養身體。

心臟外科吳清文主任表示，主動脈剝離是會快速致命的危險疾病，必須盡速治療才能提高病人存活率，造成主動脈剝離的因素是血管內膜層破裂，血液流入內膜破裂處形成假腔，因為假腔僅靠結構疏鬆的血管外層支撐，所以血管破裂導致大量出血的風險很高。這次個案出現的主動脈剝離處在升主動脈，升主動脈處因為需承受較大的血流衝擊力，隨時會有血管破裂的危險，所以才緊急安排進行主動脈剝離重建手術。