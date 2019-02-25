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入錯行？主計總處公布10大高薪族 醫療、科技業竟都「查無此人」

變種捕獸斷指夾爆頭 各大網拍通路都有賣

2019-02-25 10:43聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

傳統金屬製的捕獸夾已被禁止，但台灣動物緊急救援小組接獲民眾投訴，最近在網路上流行一種塑膠製的「變種捕獸夾」，標榜「強力第三代新產品」、「老鼠一觸即死」，甚至在露天、蝦皮、PChome、雅虎等各大網購平台都能輕易購得，一個只賣39元，還特價買三送一。

經實測後力量強大，小老鼠瞬間可被夾爛爆頭，如果小孩誤觸，也可能斷指；台灣動物緊急救援小組今天呼籲政府有關單位應積極查緝這類新型的「變種捕獸夾」。

高雄市動保處表示，坊間變種捕獸鋏雖曾由農委會函示認定為捕獸鋏，但不知是否屬同一款，動保處將收集樣品發文函請農委會認定，若經農委會認定，網路販賣公司在高雄，將依動物保護法第14之2條規定非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸鋏，違反者依同法第30條第1項第8款處1萬5千元至7萬5千元罰款。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天說，最近接獲民眾投訴，市面上出現一種塑膠製的「變種捕獸夾」，威力強大，老鼠等小動物一觸立即斃命，還號稱「捕捉率200%」，甚至台灣各大網購平台都能輕易購得，一個只賣39元，還特價買三送一。

台灣動物緊急救援小組上網隨意購買市售兩款不同的類似產品，現場實測，發現威力真的相當強大，輕觸機關即可將玩具小老鼠迅速夾住且飛彈到空中。

倪京台強調，這類新型的「變種捕獸夾」不但對動物相當殘忍，更可能傷及小孩，呼籲農委會及各地動保處能加強宣導及查緝，依法重罰。

高雄市動保處表示，依高雄市動物保護自治條例第19條規定任何人不得持有捕獸鋏，違反者依同條例第22條第1項第7款處新台幣3千至1萬5千元罰款，並依同條第2項沒入捕獸夾！若是有民眾看到，不管是實際看到、網路看到，請通報動保處，動保處將會後續蒐証及依規定處理。

最近在網路上流行一種塑膠製的「變種捕獸夾」。記者謝梅芬／攝影
最近在網路上流行一種塑膠製的「變種捕獸夾」。記者謝梅芬／攝影
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台灣動物緊急救援小組上網隨意購買市售兩款不同的類似產品。記者謝梅芬／攝影
台灣動物緊急救援小組上網隨意購買市售兩款不同的類似產品。記者謝梅芬／攝影
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