肉毒桿菌治偏頭痛 40歲熟女擺脫20年困擾

2019-02-25 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療偏頭痛！40歲郭小姐自20歲起開始出現偏頭痛症狀，痛起來時常常需要在昏暗房間裡歇息，除了怕光、怕吵，嚴重時還會噁心嘔吐，甚至天天都要到急診室報到打止痛針，工作因此大受影響，還導致憂鬱。後來郭小姐經由中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正注射肉毒桿菌素治療，至今已9個月未再嚴重發作，終於擺脫20年偏頭痛之苦。

陳睿正表示，偏頭痛患者若未採取正確的治療，有可能會導致大腦神經處於高敏感狀態，這些都可能會在未來轉化為憂鬱，失眠，腦鳴，眩暈，等併發症，長期的發作可能更會影響記憶力與判斷力，有預兆行為的偏頭痛，發生心血管疾病的風險，更是常人的2.15倍。一般人都口服預防用藥治療，但病人可能造成的副作用如血壓降低，體重增加，注意力下降等而中斷治療。

陳睿正指出，研究證實，肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP(降鈣素基因關連胜) 和PACAP (活化大腦垂體腺酸環化胜)有阻斷傳輸的效果，進而有預防偏頭痛的效果。肉毒桿菌能阻斷疼痛訊號傳遞，減痛5至7成。肉毒桿菌素注射液（Botox）經過美國與台灣衛生主管機關核准，可用於預防慢性偏頭痛的藥物。

治療過程中，會注射肉毒桿菌素至頭、頸、肩部等固定部位，減痛療效好，每3個月注射一次，效果約可維持3-6個月。整體來說肉毒桿菌素本身是一種安全性高的藥物，也沒有嚴重副作用，輕微的副作用包括頸部疼痛、肌肉無力、注射部位疼痛等，病人施打時務必遵照醫囑定期追蹤。但陳睿正也提醒有藥物過敏、重症肌無力患者應避免使用這個療法。