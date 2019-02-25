親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

奧斯卡／頒獎沒有主持人靠「他們」開場 被酸：金球獎嗎?

入錯行？主計總處公布10大高薪族 醫療、科技業竟都「查無此人」

肉毒桿菌治偏頭痛 40歲熟女擺脫20年困擾

2019-02-25 10:41聯合報 記者張雅婷╱即時報導

肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療偏頭痛！40歲郭小姐自20歲起開始出現偏頭痛症狀，痛起來時常常需要在昏暗房間裡歇息，除了怕光、怕吵，嚴重時還會噁心嘔吐，甚至天天都要到急診室報到打止痛針，工作因此大受影響，還導致憂鬱。後來郭小姐經由中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正注射肉毒桿菌素治療，至今已9個月未再嚴重發作，終於擺脫20年偏頭痛之苦。

陳睿正表示，偏頭痛患者若未採取正確的治療，有可能會導致大腦神經處於高敏感狀態，這些都可能會在未來轉化為憂鬱，失眠，腦鳴，眩暈，等併發症，長期的發作可能更會影響記憶力與判斷力，有預兆行為的偏頭痛，發生心血管疾病的風險，更是常人的2.15倍。一般人都口服預防用藥治療，但病人可能造成的副作用如血壓降低，體重增加，注意力下降等而中斷治療。

陳睿正指出，研究證實，肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP(降鈣素基因關連胜) 和PACAP (活化大腦垂體腺酸環化胜)有阻斷傳輸的效果，進而有預防偏頭痛的效果。肉毒桿菌能阻斷疼痛訊號傳遞，減痛5至7成。肉毒桿菌素注射液（Botox）經過美國與台灣衛生主管機關核准，可用於預防慢性偏頭痛的藥物。

治療過程中，會注射肉毒桿菌素至頭、頸、肩部等固定部位，減痛療效好，每3個月注射一次，效果約可維持3-6個月。整體來說肉毒桿菌素本身是一種安全性高的藥物，也沒有嚴重副作用，輕微的副作用包括頸部疼痛、肌肉無力、注射部位疼痛等，病人施打時務必遵照醫囑定期追蹤。但陳睿正也提醒有藥物過敏、重症肌無力患者應避免使用這個療法。

陳睿正說，台灣有150萬人為偏頭痛所苦，偏頭痛不一定侷限在太陽穴，包含前額、眼部、後脖等都算，通常伴隨著噁心嘔吐，畏光怕吵，一到兩小時到達疼痛高峰，疼痛可以持續到3天，其中女性又多於男性，這樣的症狀通常和家族遺傳相關，特別容易於情緒或天氣變化時，或女性經期前後容易發作，一般情況下每周痛超過一到兩天就算是頻繁，就建議就醫。

肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療偏頭痛，中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主...
肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療偏頭痛，中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正（左）幫患者注射肉毒桿菌素治療頭痛。記者張雅婷／攝影
分享
陳睿正說，研究證實肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP 和...
陳睿正說，研究證實肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP 和PACAP 有阻斷傳輸的效果，進而有預防偏頭痛的效果。記者張雅婷／攝影
分享
各種偏頭痛的感受。記者張雅婷／攝影
各種偏頭痛的感受。記者張雅婷／攝影
分享
肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療偏頭痛，中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主...
肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療偏頭痛，中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正（左）幫患者注射肉毒桿菌素治療頭痛。記者張雅婷／攝影
分享

頭痛肉毒桿菌患者
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

搭接駁車等3小時…台灣燈會輸運 228連假備戰

2019-02-24 23:42

台灣人本來不愛洗澡？解讀台灣沐浴史

2019-02-25 10:13

兒童醫材缺貨 醫憂「連武器都沒有，如何打仗？」

2019-02-25 00:42

小孩運動疼痛1至2周以上 小心有先天病變

2019-02-25 10:25

幼稚園畢業照拍成「歌廳秀」 家長分享自家黑歷史

2019-02-25 10:03

二月強颱代表今年台灣颱風多？彭啟明這麼說

2019-02-25 07:47

變種捕獸斷指夾爆頭 各大網拍通路都有賣

2019-02-25 10:43

後頸厚粗有如豬頭皮 檢查竟是晚期頭頸癌

2019-02-25 10:25

華南雲雨區影響 各地降雨漸趨緩

2019-02-25 09:15

壓力大、免疫降 「皮蛇」病人暴增

2019-02-25 03:16

王英偉／從病人參與 落實「病人為中心」

2019-02-25 03:15

國一經期紊亂…查出20公分腫瘤

2019-02-25 03:13

健康你我他／智慧手環在手 健康跟著走

2019-02-25 03:13

樂桃條款 轉降無法下機 未告知可開罰

2019-02-25 00:42

雪山積雪10公分 比上波厚一倍

2019-02-25 00:42

連坍4次 中橫華祿溪段夜間封路 白天2小時放行一次

2019-02-25 00:42

兒童醫材缺貨已逐年改善 食藥署：特殊醫材 可專案申請

2019-02-25 00:42

台北燈節踩街嘉年華 民眾冒雨等米奇

2019-02-24 23:52

挨批史上最爛…台北燈節400萬人賞燈 創新高

2019-02-24 23:49

石門5水庫人工增雨 德基、鯉魚潭有進帳

2019-02-24 23:42

健康一點靈／雷射切除攝護腺 時間短不出血

2019-02-24 23:15

一天雨一天晴 未來一周天氣看這裡

2019-02-24 22:45

嘉義地震規模3.7 最大震度3級

2019-02-24 22:11

敗血症篩檢要3天 新方法僅3分鐘

2019-02-24 19:31

天氣回溫不明顯 連假才會春暖花開

2019-02-24 19:29

228連假重要時段 大貨車禁行蘇花路廊

2019-02-24 19:25

雙琴俠與台北市民交響樂團 共譜音樂活力！

2019-02-24 18:54

周一冷氣團減弱 雨勢趨緩

2019-02-24 17:32

汶萊皇家航空 6月23日起台北航線增班

2019-02-24 17:30

影／冷氣團發威！雪山主峰成銀白世界　

2019-02-24 16:55

網友分享「#對另一半失望的瞬間」 看完覺得單身真好！

2019-02-24 16:51

二度捐髓 她更成慈濟志工勸髓

2019-02-24 16:21

衛福部首例！中醫藥研究所2千坪土地擬建長照銀髮園區

2019-02-24 16:18

冷氣團發威 雪山圈谷積雪10公分

2019-02-24 15:42

網傳大雪山下雪還交通管制 林管處：氣溫10度以上沒下雪

2019-02-24 15:36

台灣燈會設有「狙擊小組」 擊落38架未申請無人機

2019-02-24 15:16

桃捷推兩周年LED立體列車造型票卡 3月限量開賣

2019-02-24 14:00

娃娃機台見大陸食品 新北籲業者勿觸法

2019-02-24 13:31

愛肝達人站／吃藥保肝強腎？先傷肝敗腎

2019-02-24 13:25
看更多

熱門文章

台灣燈會人潮爆大量輸運到今天凌晨 連火車也等人

2019-02-24 10:48

蝴蝶是百年來首個二月強颱 台灣後天起慎防長浪

2019-02-24 11:26

41年永福樓熄燈！賓客不捨：我的滿月酒就在這

2019-02-24 21:38

台灣燈會設有「狙擊小組」 擊落38架未申請無人機

2019-02-24 15:16

228賞櫻！中部5處櫻花最新花況 有機會遇見櫻吹雪

2019-02-24 16:56

網友分享「#對另一半失望的瞬間」 看完覺得單身真好！

2019-02-24 16:51

入錯行了？主計總處公布10大高薪族 醫療、科技業竟都「查無此人」

2019-02-25 10:00

搭接駁車等3小時…台灣燈會輸運 228連假備戰

2019-02-24 23:42

一天雨一天晴 未來一周天氣看這裡

2019-02-24 22:45

網傳大雪山下雪還交通管制 林管處：氣溫10度以上沒下雪

2019-02-24 15:36

二月強颱代表今年台灣颱風多？彭啟明這麼說

2019-02-25 07:47

唐綺陽星座運勢週報：射手開始計畫賺錢 魔羯有翻轉人生大事

2019-02-25 07:28

台灣黑熊首訪玉山塔塔加 翻垃圾桶留足跡

2019-02-25 00:03

樂桃條款！班機轉降後無法下機 未告旅客可罰款

2019-02-24 11:00

桃園機捷通車2周年 推LED立體列車限量造型票卡

2019-02-24 11:20

天氣回溫不明顯 連假才會春暖花開

2019-02-24 19:29

今日星座運勢／巨蟹微笑獲異性青睞 開源的好時機

2019-02-25 00:00

台灣爆發「蛋蛋」危機！農委會說不出口的缺蛋祕密

2019-02-24 12:46

影／冷氣團發威！雪山主峰成銀白世界　

2019-02-24 16:55

雪山積雪10公分 比上波厚一倍

2019-02-25 00:42

還沒出門上班，已經厭煩－「微笑憂鬱者」才懂的5件事，妳中幾項？

2019-02-24 21:52

挨批史上最爛…台北燈節400萬人賞燈 創新高

2019-02-24 23:49

米其林美食劉芋仔遭投訴不衛生 改善後未受罰

2019-02-24 14:22

影／睡覺中竟會縫衣服 原來是得了這種病

2019-02-24 12:49

2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33

獨╱新創居家服務所 最高齡照服員竟只26歲

2019-02-24 12:32

兒童醫材缺貨 醫憂「連武器都沒有，如何打仗？」

2019-02-25 00:42

保健看過來／洗臉洗過頭 帥臉變月球表面

2019-02-24 13:22

雪山今年第二場雪 圈谷成美麗銀白世界

2019-02-24 18:35

台女獲國際遊艇設計獎 大學作業被用來教訓偷懶學弟妹

2019-02-24 13:03

壓力大、免疫降 「皮蛇」病人暴增

2019-02-25 03:16

永福樓最後一夜 老主顧懷舊追味 座無虛席

2019-02-24 23:59

【手足之情】劉雲英／當我們睡在一起

2019-02-25 06:00

衛福部首例！中醫藥研究所2千坪土地擬建長照銀髮園區

2019-02-24 16:18

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00

政府加薪 照顧服務員去年增6千人創歷年新高

2019-02-24 12:29

敗血症篩檢要3天 新方法僅3分鐘

2019-02-24 19:31

乳房X光攝影助揪癌 別怕痛怕輻射怕檢查

2019-02-24 10:53

雙琴俠與台北市民交響樂團 共譜音樂活力！

2019-02-24 18:54

周一冷氣團減弱 雨勢趨緩

2019-02-24 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top