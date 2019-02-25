小孩運動疼痛1至2周以上 小心有先天病變

2019-02-25 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



42歲張姓男子一年多前發現側睡時，左髖關節卡卡且不舒服，初以為只是運動肌肉疲勞，最近久坐站起來時會覺得左髖骨沒有到位，走路也會一跛一跛，就醫才發現左髖退化嚴重。醫師診斷他因先天性髖關節病變的「小兒股骨頭壞死」，再加上後天運動加速磨損導致病變，經進行「機器人手臂髖關節置換術」才使他又能行走自如。

台中市長安醫院骨科主任楊志鴻說，X光片顯示張男的左髖部相較於右邊正常健康的髋臼，股骨頭已完全扁掉，且經診斷為先天性髖關節病變的小兒股骨頭壞死，後天運動又再加速它退化的程度。

他指出，這類患者因髖臼先天異常，再加上邊緣都已磨損糢糊，若用傳統髖關節置換手術，很難精準，但機器人手臂髖關節置換術因術前已精準定位髖臼置放位置，術中不需做特別的量測，醫師只要依照電腦及機器人手臂指引，即可精準置換人工髖關節；手術時間僅１小時，傷口約8公分。

加上置換的材質是陶瓷股骨頭和超耐磨墊片，相對傳統髖關節只有10年壽命，它的使用年限也增加到30年左右，磨損率是傳統髖關節材質的1/100至1/10000不到；若好好使用，70歲以後也不用更換。