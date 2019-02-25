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後頸厚粗有如豬頭皮 檢查竟是晚期頭頸癌

2019-02-25 10:25聯合報 記者李樹人╱即時報導

50歲陳先生下巴鬆弛，頸部變粗，宛如厚厚一塊豬頭皮肉，顯出老態，原以為是中年發福，但日前摸到硬塊，心覺不對勁，就醫確診為晚期頭頸癌，轉移到肺部等器官。新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌表示，臨床上接觸許多男性患者因接觸菸酒檳榔等致癌物質，造成頭頸部位上皮細胞癌變，不少患者為家庭經濟支柱，因病倒下後，全家都會受苦。

頭頸癌依原發部位不同，可分為口腔癌、喉癌等，根據105年最新癌症登記報告顯示，頭頸癌罹病數逾萬人，人數直追十大癌症第四名肝癌人數，是台灣不可忽視的重大癌症，與西方國家相較，台灣頭頸癌患者年齡相對年輕。

早期頭頸癌症狀未必明顯，例如，喉癌可能聲音沙啞、口腔癌則是黏膜變厚、潰瘍或有帶血的口水、頸部有硬塊等，但因症狀不明顯，且疼感感較低而常被忽略，錯失早期開刀、電療機會。然而晚期頭頸癌病人對傳統治療反應並不佳，且因腫瘤位置導致口腔易潰爛，影響進食造成營養不良。當病人營養差，對治療的耐受性也會降低，連帶影響疾病控制。

新光醫院在頭頸癌治療權威侯勝博主任帶領下，從病人的治療、日常照護、營養照護上，提供完備全面性照護醫療。賴泓誌表示，晚期頭頸癌患者若經濟能力許可，可考慮選用免疫治療，不僅降低副作用，且有好的治療效果。

臨床顯示，Anti-PD1免疫療法機轉是喚醒免疫T細胞恢復辨癌能力，對癌細胞發動持續性攻擊，藥物持續反應時間長達18.4個月，是僅用化療者的3.7倍。若以亞洲患者來看，整體反應率更高達50%，並提高生活品質。在台灣免疫療法已通過晚期頭頸癌適應症，是已復發轉移患者的治療新選擇。

傳統藥物治療效果不佳，復發轉移晚期頭頸癌患者目前則可選擇免疫療法，能繼續留在職場...
傳統藥物治療效果不佳，復發轉移晚期頭頸癌患者目前則可選擇免疫療法，能繼續留在職場，維持生活品質。圖／賴泓誌提供
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患者癌症腫瘤
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