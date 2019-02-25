二月強颱代表今年台灣颱風多？彭啟明這麼說

2019-02-25 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



上周末嘉義、台南以北有明顯的降雨，氣象達人彭啟明說，這波春雨和強烈颱風蝴蝶沒有關係，因為距離實在太遠了。他指出，今天仍是東北風型的天氣，周二下半天開始逐步回溫，但周下又會變天。

彭啟明在臉書發文說，周末的春雨終於在周日晚間逐漸地減弱，這波雨勢主要下在嘉義台南以北，累積雨量有50-90毫米的水準，不是很多，但對春耕或水利調節不無小補。

周末的降雨，很多人問是否受到強烈颱風蝴蝶的影響。他指出，周末的確是典型的春雨特性，是非常難得的降雨，2號颱風蝴蝶也在周末創下北半球在2月分有颱風觀測紀錄史來最強的颱風，但距離台灣大約在東南東方2300公里的地方，實在是太遠，和春雨沒有相關。預期蝴蝶颱風往西北移動時，會進入較冷、大氣環流也不利發展的環境，很快會逐步消散。

至於２月分有強颱，是否代表今年颱風對台灣的影響會很大？彭啟明指出，這個假設性問題不好回答，因為每個颱風都是單獨的個體，沒有一開始強，今年都會強的理由。

他表示，但的確在暖化的趨勢下，氣候統計上，有越來越多強颱發展的條件，長期來看是有這趨勢，破紀錄成為一種常態。彭啟明認為，如果沒有努力的面對暖化下的氣候變遷，就要把破紀錄當成一種「習慣」了。

彭啟明說，今天北部、東半部還是較為陰沉偶陣雨，大致上逐漸緩和，清晨各地溫度維持在15-18度，北部今天回溫有限。周二下半天開始東北風減弱，將逐漸轉為偏東風到南風，明、後天回溫能較為明顯，有點涼但還不算冷。

他指出，今天中南部可以到25-27度，明後天回升也較多。這兩天南北兩區域落差頗大，越往南大氣穩定，空氣品質也稍差。