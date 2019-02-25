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兒童醫材缺貨 醫憂「連武器都沒有，如何打仗？」

2019-02-25 00:42聯合報 記者簡浩正／台北報導

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心表示，新生兒若早產或氣胸，需使用最小號胸導...
馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心表示，新生兒若早產或氣胸，需使用最小號胸導管引流，醫院間常彼此「調貨」，才能動刀。 記者簡浩正／攝影
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台灣兒科市場小，兒科手術醫材缺乏，讓兒科醫師感到無奈；不少兒科急重科醫師跳出來請命，希望政府能重視兒童醫材和藥品，別再「棄兒不顧」。

曾有一名肺動脈狹窄的小患者，久等不到可置換的膽道支架，醫師向衛福部申請的專案還在跑，突然腹膜出水而逝世，讓醫師深感遺憾。

「連武器都沒有，叫我們如何打仗？」台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心表示，兒童醫材與藥物曾雙雙懸缺，早年急重症新生兒急救時所需臍脈導管，曾因許可證到期而長期缺貨，她曾以醫學會名義多次提出需求未果，後經衛福部與健保署協調而解套；而新生兒早產或氣胸需使用的最小號胸導管，因健保核價太低廠商不供貨，醫院常彼此調貨，才能動刀。

林口長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒指，常見缺乏的兒童醫材包括人工腎臟、心臟支架、人工血管、手術電極片等，因國內兒童少，急重症兒童又是少數中的少數，進口需申請衛福部許可證，申請一次就要幾十萬，但一年可能僅賣出一兩組，缺乏利潤，又無健保補助，讓不少兒科醫師束手無策。

台大小兒心臟科主治醫師王主科表示，幼童血管支架與大人不同，但因市場太小、無利可圖...
台大小兒心臟科主治醫師王主科表示，幼童血管支架與大人不同，但因市場太小、無利可圖，且健保很多都不給付，廠商進口意願低落而缺貨，小病患們想動手術還得碰運氣。記者簡浩正／攝影
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國內兒童心導管手術權威、台大小兒心臟科醫師王主科表示，幼童血管支架多未納入健保給付，使廠商進口意願低，有些醫材一缺就是五、六年，更有醫材台灣從未進貨。

例如長期缺貨的兒童肺動脈膽道支架，病患若危急時就改以外科開刀方式處理；如果不危急，則以專案向衛福部申請，但申請過程至少耗時三個月，更曾有計畫被退。王主科就曾收治一名肺動脈狹窄小患者，在跑案過程中，還沒等到醫材就逝世，令人遺憾。

王主科指出，像先天性心臟病法洛氏症或複雜性心臟手術所需的裸支架、覆膜支架，具延展性、不易斷等特質，但已缺貨至少五年；日前因有廠商拿到美國食品藥物管理局（FDA）許可，並與我國衛福部達成共識，廠商願意進貨外，今年將商議納入健保。

此外，早產兒成長過程中所需的鐵劑與營養補充藥物也缺貨。許瓊心說，包括口服鐵劑滴劑、小兒多種維他命針劑，則從民國一百年起改為自費並常缺貨、廠商不願生產，維他命針劑曾出現國內一張許可證都沒有的情形，令兒科急重症醫師感到相當無奈。

醫材醫師健保衛福部新生兒
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