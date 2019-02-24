酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台北松山機場今天清晨被一名酒醉男子闖入，媒體報導該男子闖入過夜，航警局晚間發布新聞表示，該男子進入松山機場國際貨運站時，現場門禁人員未即時發覺，未攔阻他進入管制區，但該男才進入管制區，就被機場地勤人員發現形跡可疑，通報航空站攔查，並未停留整整夜睡覺。

航警局表示，今天清晨6時23分接獲台北國際航空站航務組航務員通報，有1名身分不明男子於松山機場機坪行走，航警局隨即派員將該男子帶回調查。

航警局說明，經查該男子因酒醉於24日清晨返回住處時沿民權東路行走，徒步誤轉入松山機場國際貨運站，該區為中科國際物流公司自主管理區，適逢現場執行裝卸貨物，且由於負責控管門禁人員未即時查覺，致使該男未遭攔阻於6時16分誤入管制區。

不過航警局強調，該男才進入管制區，就被機場地勤人員發現可疑通報航空站攔查，並非如報導所言於於停機坪停留整夜睡覺。該名男子遭發現攔查地點係位於松山機場緊臨貨運站之機坪，與軍用機坪無關，也與空軍一號停機坪相隔甚遠，非如報導畫面字幕所顯示空軍一號停機坪遭外人闖入。本案相關責任待調查釐清後，將依民用航空法規定予以究責。

航警局表示，已督促中科物流公司加強保安作為，確實管制自主管理區各出入口，強化門禁管制措施；即日起將提升中科物流巡邏密度，並於巡邏點加強守望，並將會同台北國際航空站專案督導中科物流改善自主管理之航空保安工作，確保機場安全。