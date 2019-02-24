一天雨一天晴 未來一周天氣看這裡

2019-02-24 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸冷氣團逐漸減弱，不過氣象局提醒，明天冷空氣強度仍有東北季風的程度，北台灣持續整天濕涼，北部及宜蘭高溫17至21度，其他地區白天氣溫稍回溫、早晚稍涼，中部及花東高溫23至26度，南部26至29度。

降雨方面，白天仍有華南雲雨區影響的水氣，但各地降雨逐漸趨緩，除了北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區降雨較為局部，中南部平地轉為多雲的天氣。

受到東北風影響，台灣中部以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；東半部地區及恆春半島易有長浪發生；海邊活動及海上作業請注意安全。

氣象局表示，周二、三東北季風減弱，整體溫度回升，中南部日夜溫差大；環境水氣減少，風向偏東風至東南風，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生。

周四又有一股東北季風影響，北部及東北部將再轉涼並有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。周五、六東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨的機率。下周日各地大多為多雲到晴的天氣，東北風稍增強，迎風面的北部地區有些零星短暫雨，其他山區有零星短暫陣雨。