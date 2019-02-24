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學測成績明早公布 查詢網址看這裡

2019-02-24 22:03聯合報 記者章凱閎╱即時報導

108學年學科能力測驗成績明天公布，大考中心表示，25日上午9時起，考生可透過網路或語音查詢成績（02-23643677）；今天也會公布學測五科的頂標、前標、均標、後標、底標等標準，並首度提供2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。

本屆學測約13.8萬名考生報考，公布成績後，緊接著是甄試入學起跑。今年度甄試入學，共有3項「首創」。包括：一、各科系採計學測成績，上限由5科改為4科（5選4）；二、大考中心首度公布不同科目組合的人數百分比累計表；三、各校改變甄試流程，改善衝堂狀況。

為了減輕考生壓力，招聯會決議，各科系採計科目成績必須「5選4」，鼓勵各類組學生自由選考社會科、自然科，75滿級分的「榜首意義」也走入歷史。但據大考中心統計，仍有7成考生選擇5科全考。

隨著入學方式改制，外界也擔心本次甄試「落點難以估計」，因此大考中心將首度公布2至4科目組合的人數百分比累計表，供學生評估各組合成績的競爭者數。包括：

・2科組合：國英、國數、國社、國自、英數、英社、英自、數社、數自、社自

・3科組合：國英數、國英社、國英自、國數社、國數自、國社自、英數社、英數自、英社自、數社自

・4科組合：國英數社、國英數自、國英社自、國數社自、英數社自

此外，大學甄試入學自107年起，指定項目甄試從5周縮短為3周，導致去年許多校系面試衝堂；今年各校也有不同因應作法。例如台大許多二、三類組科系將共同擇一周日，辦理數學、物理、化學及生物等4科「聯合筆試」，並要求考生先填妥各系所志願序表，在校內預分發，避免重複錄取問題。

大考中心表示，若考生對本次學測成績有疑義，可於27日起至3月4日止，在官網申請複查。複查結果將於3月7日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

查詢學測成績，請見：

http://163.32.86.9/shute/script1/qryscore.asp?acttype=login&jobcode=3408

學測台大滿級分
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