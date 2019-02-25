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國一經期紊亂…查出20公分腫瘤

2019-02-25 03:13聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

才剛成為國一學生、年僅13歲的小蘋果（化名），月經來潮1年多頻率卻不規則，有時1個月內來2次，有時間隔3個月以上才來1次，家人擔心有異帶她就診，經檢查後診斷為多囊性卵巢症候群，且右邊卵巢有顆20公分的腫瘤，台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民說，多囊性卵巢症候群是一種荷爾蒙分泌問題，籲女性經期不規則或是會腹痛，應立即就醫。

劉偉民說，該名13歲的患者是他接手最年輕的「卵巢瘤」的患者，起因診斷為多囊性卵巢症候群後又發現右邊的卵巢瘤。他說，卵巢瘤不太可能影響經期紊亂，影響經期的是多囊性卵巢症候群，這次會被發現卵巢瘤，純屬「巧合」，好在小蘋果的家人有在注意她的異常狀況，得以及早治療。

多囊性卵巢症候群屬於荷爾蒙分泌問題會影響代謝，這類患者通常外型都是胖胖的，除此之外會有經期紊亂的症狀，且即使不是經期，平時也可能會有偶發性出血，但比較不會造成經期來潮時的疼痛。

若經期來潮會有經痛問題，可能是子宮肌瘤、卵巢瘤等疾病引起，像小蘋果卵巢瘤已經到了20公分，其實不太會造成疼痛，因卵巢沒有空間可以讓腫瘤扭轉，反而是大小在7到8公分間，當組織扭轉影響血液流通時才會造成疼痛。

劉偉民說，小蘋果的腫瘤屬於良性，但曾診治也是卵巢瘤的患者，腫瘤大小僅有2公分，卻是惡性，該患者當初健康檢查發現，自認是小事，不以為意，再次就診已經是卵巢癌第三期，他提醒別以為腫瘤小就忽略。

談到婦科疾病很多醫師都會說與環境荷爾蒙有關，他認為沒有這麼絕對的關係，反而與基因比較有連結的機率，近年婦科疾病日益年輕化，劉偉民說，晚婚多是造成婦科疾病年輕化的原因之一。

患者腫瘤健康檢查
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