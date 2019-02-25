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壓力大、免疫降 「皮蛇」病人暴增

2019-02-25 03:16聯合報 楊雅慧／彰化基督教醫院藥學部藥師

過年連假期間，醫院卻不輕鬆，尤其是一些特殊疾病的發病更顯活躍，今年帶狀疱疹的發病人數讓人意外！

帶狀疱疹原是大家熟知的「皮蛇」。病徵是形成一整圈猶如小水泡的紅疹，其實是病毒感染而引發的疾病，非由他人飛沫或接觸傳染而得。主要是以往曾罹患水痘，水痘病毒在症狀痊癒之後，會潛伏於脊髓神經深部，伺機發病。

壓力大也可能造成皮蛇上身，提高免疫力是預防皮蛇的首要之道。 圖／楊雅慧提供
壓力大也可能造成皮蛇上身，提高免疫力是預防皮蛇的首要之道。 圖／楊雅慧提供
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預防帶狀疱疹可以選擇施打帶狀疱疹疫苗。 圖／報系資料照
預防帶狀疱疹可以選擇施打帶狀疱疹疫苗。 圖／報系資料照
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帶狀疱疹容易在免疫力低下的時候發病，例如：睡眠不足、長期疲勞、其他共病狀態等免疫力低下時出現，特別是每天都處在極大壓力狀態下的民眾需要特別注意。而氣溫驟降、缺乏禦寒衣物包覆導致軀體受寒或是營養不良的人也容易造成免疫力下降。

由於病毒侵犯神經，藉由神經牽連引起一連串的發炎疼痛，嚴重者甚至讓人難以入眠，更有病患在皮膚病灶痊癒後，仍有令人困擾的神經痛持續存在影響日常生活。在疾病發病初期，醫師會開立抗病毒劑（敵疱治acyclovir）一天5次，每4小時服用一次，夜晚的一次可以略去。連續治療7天。至於隨之而來的神經痛，醫師通常會開立適當的止痛藥（如：鎮頑癲膠囊Gabapentin）或止痛貼片（Lidocaine patch）併加適量B群維生素來修補神經炎等方式，達到疼痛的緩解與疾病的治療。

若想要預防帶狀疱疹發病，還可以選擇施打帶狀疱疹疫苗。此疫苗是用減弱的活性水痘病毒製成，施打後可降低發病風險，若不幸發病也可降低症狀的嚴重性。

平常若想預防帶狀疱疹的復發，可以保持正常規律的生活、睡眠習慣，不熬夜、不過勞、多休息、紓解壓力。預防帶狀疱疹病毒被活化，提高免疫力更是首要之道。

睡眠疫苗經痛
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