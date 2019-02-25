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王英偉／從病人參與 落實「病人為中心」

2019-02-25 03:15聯合報 王英偉

「病人為中心」大部分醫院寫在經營理念中，這個精神代表醫療服務、醫療照護提供者與病人三者的互動，病人參與是近年倡議的重要議題，但如何落實較少被提到。

多年前李明亮教授從慈濟大學到衛生署當署長時，曾說他最想做的事是民眾教育，我當國民健康署署長，便一直希望把「病人為中心」落實在醫學教育與健康服務上。

讓病人得到更好的醫療結果

醫策會在前一版的醫院評鑑中，第一次把醫病共享決策（Shared decision making, SDM)）列入指標，SDM是一個合作過程，讓病人與醫療提供者共同做出醫療決定，這個決定是運用醫學上證據，加上病人的價值觀與選擇，執行共享決策並不是目的，真正的目的是要病人得到更好的醫療結果。

醫療提供者是臨床上的專家，但是病人有個人經驗，在考慮各種選擇後表達個人的期待，與醫護人員討論後作出決策，真正達到以病人為中心的目的。我們常用3E作為病人決策的依據，包括了：一、最佳研究證據；二、臨床專家經驗；三、病人的價值與期待，考慮3E的交集，才是最符合病人的選擇。

輔助工具 幫病人釐清盲點

對病人來講，有時候一個最好的決定非常困難，決策輔助工具可以幫助病人與醫師討論，協助病人更瞭解臨床狀況，同時澄清個人價值與喜好。輔助工具可以是單張、小冊子、影片或網路工具，輔助工具不是建議病人作選擇，或是推薦哪一個選擇，而是協助病人充分瞭解後，根據自己的價值與醫療提供者一同作決定。

2017年8月，為SDM的推動，赴美國Mayo Clinic（梅約診所）參訪，這次參訪，讓我對SDM有新的了解。SDM是協助與病人溝通的工具，而不是單純提供知識，發展是從病人的問題開始，了解病人需求，包括訪談與觀察，下一步才是以實證回答病人問題；反觀國內過去推動SDM，是先以醫師想要病人知道的問題開始。所以2018年開始，政府鼓勵發展的SDM，必須經過病人需求的探討，從病人角度作為SDM發展的方向。

難執行…台灣醫師忙到沒時間？

SDM只是工具，醫護人員是否願意或正確運用才是關鍵，一次以SDM辦理醫師繼續教育，主持人黃富源教授便指出：「觀念很好但很難執行。」台灣醫師忙到沒有足夠時間與病人說明，這可能是部分事實，也可能是藉口，發展SDM工具與團隊合作，更能幫助短時間內醫病有效溝通，達到病人參與決定的目的。

另一影響病人參與的因素為健康識能，SDM是一種工具，健康識能則是一種能力，健康識能不足限制了健康資訊的有效散佈和理解。根據國內外調查顯示，低健康識能盛行率約3成至5成，就是10位成人有3到5位對健康訊息的理解與應用有困難，可能聽不懂醫生對病情的解說、醫療人員口頭指導，看不懂醫療指示、衛教單張、不知如何提問等進而影響自我照護以及醫療決策的能力。

「以病人為中心、讓病人參與」，不只是一個理想或口號，更應落實在每天的臨床工作，回應到李明亮教授的期待與賴其萬教授努力推動的醫學人文，相信在台灣推動SDM與健康識能，把尊重病人的重要理念，引導出具體的進行方式。

（作者王英偉為國民健康署署長，本文轉載自元氣網醫病平台）

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