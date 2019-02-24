少子市場小 急重症兒童醫材匱乏

2019-02-24 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



受少子化影響，兒科收入銳減，其急重症人力缺乏外，醫院與器材廠商似乎也不願投入過多資源，造成現有兒科手術時所需專用器材與藥品，總有匱乏情形出現；台灣醫學中心中，設有兒童醫院的急重科主治醫師，紛紛跳出來請命，希望「搶救」兒童醫材和藥品，別再「棄兒不顧」。

常見缺乏的兒醫材包括嬰幼兒人工腎臟、心臟支架、人工血管、手術電極片、人工心肺循環器等，這些醫材因國內兒童少，急重症兒童又是少數中的少數，進口需要申請衛福部許可證，申請一次就要幾十萬，但一年可能僅賣出1、2個，利潤缺乏，也沒有健保補助，讓不少兒科醫師束手無策。

國內兒童心導管手術權威、台大小兒心臟科主治醫師王主科表示，支架可以治療血管堵塞、肺動脈狹窄、主動脈縮窄、心臟衰竭等，減少致命風險；但幼童血管支架與大人不同，不像大人用的冠狀動脈那麼小，但因市場太小、無利可圖，且健保很多都不給付，造成廠商進口意願低落，有的一缺就是五、六年外，更有醫材台灣從未進貨過，小病患們想動手術還得碰運氣。

王主科舉例，像法洛氏症或複雜性心臟手術所需的裸支架/覆膜支架(Cheatham Platinum Stent，簡稱CP支架)，為白金材質，具延展性、不易斷等特質，但已缺貨至少5年；不過日前因有廠商拿到美國FDA許可，並與衛福部、健保署達成共識，廠商願意進貨外，今年並商議納入健保給付可能性。

而像兒童心導管置換瓣膜時所需的肺動脈瓣膜植入 （Venus P-valve），因款式新，台灣目前根本沒進；他是因緣際會下獲廠商贊助15例後，向醫院、衛福部申請人體試驗方式來進行手術，造福小病患。

另外，常放置在兒童肺動脈的膽道支架（genesis stent），則常缺貨。王主科說，若危急時就改以外科開刀方式處理；如果不危急，目前採人道救援方式，以專案計畫向衛福部申請。但申請得備一大堆資料，過程至少費時3、4個月，更曾有計畫被退情形。王主科更感嘆表示，曾有肺動脈狹窄患者在等待膽道支架申請過程中，突然腹膜出水而逝世情形，讓他覺得遺憾。

台灣新生兒科醫學會理事長、馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心，則指出兒童醫材與藥物曾雙雙懸缺。她表示，早年急重症新生兒需急救時所需臍脈導管，曾因許可證到期未展延而長期缺貨，她也曾以台灣新生兒科醫學會名義多次提出需求而未果，後經衛福部與健保署協調下而解套；而目前的新生兒若為早產或氣胸情形，需使用的最小號胸導管（八號）來引流，因健保核價太低廠商不再供貨，醫院間常常是彼此「調貨」，才能動刀。