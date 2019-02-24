雙琴俠與台北市民交響樂團 共譜音樂活力！

2019-02-24 18:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



古典音樂不只動人心弦，竟還能讓人捧腹開懷！2019年新春伊始，台北市民交響樂團與台灣癌症基金會，將在周二（26號）共同舉辦一場慈善音樂會，邀請知名的古典網紅團體雙琴俠（TwoSet Violin）、台北市民交響樂團音樂總監林天吉與新銳指揮吳思潔，一同展現古典樂的熱情與活力。

市民交響樂團團長高錦弘醫師表示，上半場由音樂總監林天吉策劃「身邊的古典音樂」以及「震撼的古典音樂」，將演出名作曲家陳樹熙教授取材自台灣客家元素之管弦樂作品「客鄉古意~走馬看花逛老街」，以及華格納歌劇《諸神的黃昏》交響組曲(選曲)。下半場的重頭戲，將會是新銳指揮吳思潔帶領台北市民交響樂團，與知名古典音樂YouTuber「TwoSet Violin 雙琴俠」的合作演出。

高錦弘說，雙琴俠是由澳籍台裔小提琴家楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）於2014年組成，兩位年輕音樂家原任職職業樂團，隨後嘗試製作網路影片，以幽默的手法與精湛的琴藝，於網路間傳播成名。這似乎能帶給台灣古典樂界一些觸發：其表演方式與傳統的推廣截然不同，他們以幽默詼諧的方式凸顯學習音樂上的困難，音樂中帶入戲劇化的手法，讓古典樂更親民。

高錦弘私下透露，這次表演也會見到搖呼拉圈、左右換手拉琴等橋段，為了呈現樂器特質，艱難的挑戰更將超乎預期。