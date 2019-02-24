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雙琴俠與台北市民交響樂團 共譜音樂活力！

2019-02-24 18:54聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

古典音樂不只動人心弦，竟還能讓人捧腹開懷！2019年新春伊始，台北市交響樂團與台灣癌症基金會，將在周二（26號）共同舉辦一場慈善音樂會，邀請知名的古典網紅團體雙琴俠（TwoSet Violin）、台北市民交響樂團音樂總監林天吉與新銳指揮吳思潔，一同展現古典樂的熱情與活力。

市民交響樂團團長高錦弘醫師表示，上半場由音樂總監林天吉策劃「身邊的古典音樂」以及「震撼的古典音樂」，將演出名作曲家陳樹熙教授取材自台灣客家元素之管弦樂作品「客鄉古意~走馬看花逛老街」，以及華格納歌劇《諸神的黃昏》交響組曲(選曲)。下半場的重頭戲，將會是新銳指揮吳思潔帶領台北市民交響樂團，與知名古典音樂YouTuber「TwoSet Violin 雙琴俠」的合作演出。

高錦弘說，雙琴俠是由澳籍台裔小提琴家楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）於2014年組成，兩位年輕音樂家原任職職業樂團，隨後嘗試製作網路影片，以幽默的手法與精湛的琴藝，於網路間傳播成名。這似乎能帶給台灣古典樂界一些觸發：其表演方式與傳統的推廣截然不同，他們以幽默詼諧的方式凸顯學習音樂上的困難，音樂中帶入戲劇化的手法，讓古典樂更親民。

高錦弘私下透露，這次表演也會見到搖呼拉圈、左右換手拉琴等橋段，為了呈現樂器特質，艱難的挑戰更將超乎預期。

新銳指揮吳思潔則說，雙琴俠琴藝超群，技巧非常精準。秉持職業樂團演奏家的精神，納入有趣的呈現方式，讓不諳古典樂之人也能漸入佳境，感受古典音樂並非總要如此正襟危坐、屏氣凝神。這對台灣的學生，也將會是一種啟發與鼓勵。國家音樂廳兩千個座位席即將售罄，讓人見識到網紅「雙琴俠」火紅的吸引力。

知名的網紅團體雙琴俠（TwoSet Violin）搭配台北市民交響樂團，要一同展...
知名的網紅團體雙琴俠（TwoSet Violin）搭配台北市民交響樂團，要一同展現古典樂的熱情與活力。記者陳柏亨／攝影
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古典網紅雙琴俠（TwoSet Violin）和指揮吳思潔（中）一起彩排。記者陳柏...
古典網紅雙琴俠（TwoSet Violin）和指揮吳思潔（中）一起彩排。記者陳柏亨／攝影
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雙琴俠（中）和指揮吳思潔（左）、台北市民交響樂團團長高錦弘（右）一起逗趣演出，要...
雙琴俠（中）和指揮吳思潔（左）、台北市民交響樂團團長高錦弘（右）一起逗趣演出，要讓音樂會氣氛飆到最高點。記者陳柏亨／攝影
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雙琴俠和指揮吳思潔（中）一起彩排，氣氛歡樂。記者陳柏亨／攝影
雙琴俠和指揮吳思潔（中）一起彩排，氣氛歡樂。記者陳柏亨／攝影
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雙琴俠和指揮吳思潔（中）一起彩排，氣氛歡樂。記者陳柏亨／攝影
雙琴俠和指揮吳思潔（中）一起彩排，氣氛歡樂。記者陳柏亨／攝影
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交響樂團北市網紅
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