兒童醫材短缺 食藥署：已逐年改善 並視急需採專案申請

2019-02-24 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



兒童醫材的匱乏，經兒科急重科主治醫師講述後，似乎比想像中嚴重；不過台灣兒童醫材市場小，並需申請衛福部許可證，部分特殊醫材廠商進口意願低落，造成缺貨情形。衛生福利部食品藥物管理署表示，過去兒童醫材確實有短缺情形，不過已逐年改善，大都有許可證，特殊醫材也可採專案方式申請；並建立短缺通報、專案優先審查等機制來改善。

食藥署醫粧組簡任技正錢嘉宏表示，過去台灣兒童醫材市場小，廠商無許可證或不願進口，的確有缺貨情形，但這幾年已大幅改善。如前述所提的覆膜支架有多家廠商進口、裸支架目前也有一張許可證；不過像膽道支架的匱乏，目前則採專案進口方式解套。

錢嘉宏指出，若醫師真有特殊兒童醫材需求，需使用尚未取得許可證之醫材者，可以醫院或醫學會的名義，依「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」來提出專案申請，目前也以優先審查的方式審核作業，內部審查作業由40天縮減為2至3週左右。此外，不只是廠商方，醫院或學會方也可主動提出醫材需求。

錢嘉宏說，為及早發現短缺與加速流程，食藥署也作了改變，針對有許可證的醫材藥物建立短缺通報機制，若發現可能短缺，廠商須在6個月前先告知，若未通報則可依藥事法相關罰則處理；另建立清單、定期詢問廠商供貨情形。而無許可證的醫材，則可透過人道救援方式或採臨床人體試驗計畫申請，前述肺動脈瓣膜植入 （Venus P-valve）即為一例。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻則指出，新生兒營養補充藥物過去因104年的GMP檢驗關係而缺貨過，但近期已改善，如醫師所提口服鐵劑滴劑，目前已有一張許可證並正常供貨；小兒多種維他命針劑則曾因無廠商生產而沒貨，但約前年起也已有兩家廠商正常供貨，目前應無匱乏。若真有其他需求，亦有通報系統可申請。