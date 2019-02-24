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敗血症篩檢要3天 新方法僅3分鐘

2019-02-24 19:31台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

英國的團隊研發出一種新型裝置，有望將敗血症的檢測時間從3天大幅縮短為3分鐘。（p...
英國的團隊研發出一種新型裝置，有望將敗血症的檢測時間從3天大幅縮短為3分鐘。（photo by Bokskapet via pixabay, used under CC License）
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英國一項新研究，有望將複雜且耗時的敗血症篩檢從3天縮短為3分鐘！英國斯特拉斯克萊德大學柯瑞根教授的團隊成功研發出一種微小電極，能夠在短短3分鐘內檢測出敗血症中的顯著因子IL-6蛋白。若此研究最終成功，有望協助醫生掌握敗血症的黃金治療時間。

敗血症不易檢測

敗血症是因為感染所引起的全身性發炎疾病，起因因案例而異。有可能僅僅是手指被割傷，也有可能是被病毒入侵而導致敗血症，嚴重可能致死。敗血症因為十分難檢測，且發現的時間越晚，死亡機率會急速上升，因此目前有許多研究致力於找出敗血症的確切成因，希望能藉此協助改善目前需3天才能確診的檢測法。

根據《英國廣播公司》報導，敗血症因為十分難纏，一旦病患確診，就必須給予大量的抗生素進行治療。但因為現有的血液測試需要3天才能確診，因此會嚴重耽誤黃金治療期。而由英國斯特拉斯克萊德大學柯瑞根教授團隊所研發出的新裝置，會透過微小的電極來檢測血液中的IL-6蛋白。

可植入病患體內

柯瑞根教授表示，IL-6蛋白是敗血症最主要的檢測因子之一。他指出，他的裝置因為十分微小，因此可以被植入病患體內並持續監控病情，能夠被用為預防敗血症的監控工具。該計劃的共同作者與臨床顧問奧爾康教授表示，這個電極除了能偵測到敗血症，也有潛力偵測病人是罹患何種類型的敗血症。

《每日郵報》轉述柯瑞根教授指出，加速檢測流程不只能挽救性命，也能透過及早治療，減輕病患的痛苦。有許多病患因為敗血症必須截肢或是經歷腎衰竭，甚至有人因為太痛苦而罹患創傷後壓力症候群。

掌握黃金治療時間

英國敗血症基金的執行長丹尼爾醫生則表示，沒有任何測試是完美的，但任何能夠協助儘早檢測敗血症的方法都能讓醫生把握黃金治療時間，並促使他們在敗血症的徵兆還不明顯以前就先行檢測。

圖說：

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敗血症英國抗生素
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