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天氣回溫不明顯 連假才會春暖花開

2019-02-24 19:29台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

氣象局表示，降雨會從25日開始趨緩，但25、26日北部氣溫仍偏涼。（photo ...
氣象局表示，降雨會從25日開始趨緩，但25、26日北部氣溫仍偏涼。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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25日起降雨趨緩，但要等到228連假才會春暖花開。中央氣象局指出，23、24日的大雨到25日就會開始趨緩，但氣溫要等到27日才會明顯回溫。天氣風險公司則指出，中北部在27、28日時仍要提防短暫陣雨。至於連假期間的天氣如何，氣象專家吳聖宇估計會是春暖花開。

氣象局表示，受大陸冷氣團影響，24日北部白天高溫不到20度，北北基地區也發布了大雨特報，這波降雨會從25日開始趨緩。但25、26日北部氣溫仍偏涼， 27日氣溫回升才較為明顯，中南部估計可達28度。而228連假期間會有另一波強度較弱的東北季風南下，因此28日北部低溫恐不到20度，但中南部不受影響。

颱風方面，氣象局指出，強颱蝴蝶目前以西北方向往日本南海移動，因此對台灣的天氣沒有直接影響。至於24日中午時玉山有觀測到雨夾雪，氣象局表示，晚上還有可能下雪，25日起因水氣減少，降雪機率也會降低。

天氣風險公司指出，26日各地明顯回溫，但預估27、28日會有一波雲雨帶移出，中北部可能有短暫陣雨，隨後雲雨帶快速減弱，預估於228連續假期中，天氣回穩且降雨暫停，回暖會更為明顯。

吳聖宇在臉書上表示，25日白天開始冷空氣減弱，水氣也將逐漸減少，下雨的情況可望緩和，但中北部及東半部仍可能有短暫陣雨。而從26日開始天氣將越漸穩定，到228連假期間，估計會是春暖花開的好天氣。

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氣象局連假
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