明天冷氣團減弱 雨勢趨緩

2019-02-24 17:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



受到華南雲雨系東移及大陸冷氣團影響，全台有雨且氣溫偏涼，北部氣溫約在16度，中部約18至21度，南部及台東在22至26度。