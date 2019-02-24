盼終結放榜新聞 社區高中學生也響應

2019-02-24 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



雄中及雄女學生發起「終結放榜新聞」的訴求，包括雄女等校也同意該訴求，有萬芳高中學生今天發出公開信指出，呼籲所有的學生都應該加入連署，因為成績不是一個人的一切，更不會影響他的未來；學生的成績不該成為一間學校宣傳的工具。

公開信指出，台灣的教育與社會價值長久以來被升學主義綁架，身為學生，好像只要不是明星高中、不是考上前幾志願的大學，就不值得被「看見」。這幾年許多學生發起各種學權活動，常被注目的，也是各區的明星高中，亦或者是成績優秀的學校學生，部分媒體用他們狹隘的眼光加劇了「成功」的刻版印象。

公開信也說，可是一個人的「價值」，不僅僅侷限在分數之中，而是掌握在每一個同學的手中。這個社會不應該再用分數分化我們每一個人，所以，拒絕放榜文化是我們每一個人的事情，我們應該一起站出來力挺這場活動。

他們要求，所有社區高中校長也應該簽署承諾書，承諾停止與新聞媒體的聯合炒作放榜新聞，並且承諾不再公布學生榜單、不把學生當作是學校宣傳工作；新聞媒體應烙守媒體自治，停止用新聞炒作學生個人成績表現，侵害隱私之行為。

他們也邀請，各高中，社區高中，及高職同學的連署加入；也邀請各高中社團，學生團體，學校團體連署加入；更希望各校老師，主任，校長的連署加入。