二度捐髓 她更成慈濟志工勸髓

2019-02-24 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



骨髓幹細胞捐贈者范芬玲，二度捐贈幹細胞給同一個人，首次以周邊血採集方式捐贈，第二次則以全身麻醉抽取腸骨的採集方式捐贈，而救人的成就感更啟發她善念，因為親身感受到慈濟志工用心投入的付出，現在她一心做好勸髓，希望帶動更多社會大眾關心血液疾病患者。

范芬玲十多年前曾在電視上看到「慈濟在找一個人，那個人可就是你」的勸髓宣導短片，首次得知骨髓捐贈訊息，順道參加了慈濟舉辦的骨髓幹細胞驗血建檔，內心期望有朝一日可以幫助別人。2007年首次接獲配對成功。

由於范芬玲有輕微貧血，因此從配對成功開始，受過完整且專業訓練的「慈濟骨捐關懷小組志工團隊」，便用心投入對芬玲的關懷，特別是注重飲食均衡下的「進補」，讓她的血紅素含量恢復正常人指數。

范芬玲首次以周邊血捐贈方式採集骨髓幹細胞，兩個月後，再次接獲捐贈需求，對象仍是同一個人，但第二次卻必須採用全身麻醉，抽取腸骨的方式捐贈，當時芬玲的父親因病住院，她在工作、家庭、親人之間奔波，幾次操勞累倒送急診，卻沒有阻礙她救人的願力，再度接獲捐贈通知，她二話不說地同意。