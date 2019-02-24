衛福部首例！中醫藥研究所2千坪土地擬建長照銀髮園區

2019-02-24 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



繼中華郵政釋出南港郵局的閒置空間改建長照中心，衛福部也首次釋出中醫藥研究所權屬的2000多坪土地，目標是建設長照銀髮園區，包含住宿式機構、日照中心或巷弄長照站等，但因擬交由民間經營，目前尚未探詢廠商參與意願，恐要再等上2到3年才能落成啟用。

據了解，中醫藥研究所遷址至台北市北投區後，新北市新店區舊址留有24筆、約2136坪土地，平常只用來放置檔案資料。因利用度太低，衛福部決議活化空間，加上因應國內長照需求，於是規畫透過民間籌辦長照銀髮特色園區。

衛福部日前公告「公共建設促參與評估檢核表」，評估認為，該土地位處都市計畫地區、有聯絡道路且無環境敏感之虞，可依法核准籌設長照服務機構，將徵求民間新建、營運及移轉（BOT）。

衛福部長照司副司長周道君表示，南港郵局改建長照中心與中醫藥研究所土地設置長照銀髮園區，兩者目的相同，但執行方式不相同。南港郵局的3到5樓是由該部承租，再委託基隆醫院籌辦長照中心，且以樓層空間改建為主，最快今年10月即可建置完成

而中醫藥研究所的長照銀髮園區則是BOT案，徵求民間籌辦，因無現有建物，不只要先找到願意承辦的民間團隊，還得整地並把房子蓋起來，再加上土地使用變更等流程要跑，此案恐得耗時逾2到3年。

不過，也因中醫藥研究所的2136坪土地夠大，周道君說，未來不只希望能建置提供失能長輩的住宿式機構，也盼設置安養中心、日照中心及巷弄長照站等，提供社區民眾複合式的連續型長照服務。