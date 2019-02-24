大雪山天池下雪了 收費站交通管制

2019-02-24 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



大陸冷氣團發威，台中市大雪山林道49公里處今天凌晨3點開始下雪，降雪的海拔區域不斷往下。

49K處是小雪山區域，有重點景觀雪山神木和天池，是遊客賞景重點。

大雪山43K至35K也傳出下雪消息，東勢林管處表示，目前大雪山從35K收費站開始交通管制，上下山民眾留意安全。