台灣燈會設有「狙擊小組」 擊落38架未申請無人機

2019-02-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019台灣燈會正在屏東大鵬灣舉行，為了確保無人機空中秀完美演出及參觀遊客的安全，大鵬灣國家風景區管理處委託專業人士組成「狙擊小組」，每天守候在高17公尺的制高點，專門驅離未經申請的無人機，至昨天為止已驅離38架。

今年的台灣燈會首次引進由Intel公司帶來的300架精密無人機燈光展演，在天空中變化出屏東、TAIWAN等字樣，讓全場遊客驚嘆連連，但不是所有無人機都可以自由升空。

鵬管處表示，為考量遊客安全，日前已訂定並公告無人機管制注意事項，想使用空拍機的人或單位可依規定提出申請，於完成投保責任險等程序，經審查核准後才可於指定地點起飛；如發現未經申請就逕自升空的空拍機，會進行訊號干擾，同時通報警方到場處理。

為了防範空中干擾，鵬管處其實有委託專業人士組成「狙擊小組」，燈會期間每日守候在17公尺高的水上飛機觀景台最高處，從早上9點至晚上11點，不過觀景台上風大又冷，工作人員就透露，這幾天大家都穿短袖逛燈區，但時時緊盯空中的他們，卻是穿羽絨外套加帽子，才能完成任務，從燈會開始迄昨日止，狙擊小姐已「擊落」38架未經申請的無人機。