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米其林美食劉芋仔遭投訴不衛生 改善後未受罰

2019-02-24 14:22聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

寧夏夜市名攤劉芋仔去年登上「台北米其林指南」必比登推介名單。圖／台北市衛生局提供
寧夏夜市名攤劉芋仔去年登上「台北米其林指南」必比登推介名單。圖／台北市衛生局提供
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寧夏夜市名攤劉芋仔去年登上「台北米其林指南」必比登推介名單，近日遭民眾投訴店家製作食物沒戴手套、口罩。台北市衛生局前往稽查，發現包裝和配膳人員確實未戴手套、口罩和工作帽，違反食安法，經限期改善後複查通過未開罰。店家強調他們收錢和製作芋丸的人各司其職，絕不會用收錢的手去碰食物，經改善也一律配戴口罩。

台北市衛生局食藥科表示，依據食安法第8條及食品良好衛生規範準則規定，「食品從業人員手部應經常保持清潔，於食品作業場所內工作時，必要時應戴口罩條件為包裝及配膳之從業人員。」

衛生局指出，因有民眾投訴，衛生局2月13日派員前往稽查，發現現場包裝和配膳的工作人員確實有未戴口罩及工作帽的衛生缺失，開立限期改善通知單；15日再前往複查，缺失事項都有改善，配膳包裝人員手部清潔，現場並設有洗手台，由專人負責收錢，專責找錢的人可不用戴口罩和帽子。

寧夏夜市自治會長林定國表示，劉芋仔的作業過程有3個人一組，2個在後場，1個人在前場，負責收錢的人與製作芋丸的人各司其職，偶爾互相支援，店家強調製作食物之前手會洗乾淨，也不會用收錢的手去碰芋丸，也是從長輩那一代就這樣分工。

林定國說，店家解釋他們平時就有配戴口罩，當天是有其中一個工作人員中午去旁邊休息吃飯，另一個人休息完了就接手支援，一時忘記把口罩戴上，觀感不佳，才會有後來的情形。現經過勸導，3個人無論前場、後場，都隨時配戴口罩，只有休息時才會摘下，希望給客人比較好的觀感，藉此養成一個好習慣也是好事。

林定國強調，倘若攤商有問題又拒絕改善，自治會不會袒護，畢竟做餐飲業，最怕讓一粒老鼠屎壞了一鍋粥。

台北市衛生局前往稽查。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局前往稽查。圖／台北市衛生局提供
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口罩食安北市
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