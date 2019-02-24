娃娃機台見大陸食品 新北籲業者勿觸法

2019-02-24 13:31 中央社 新北24日電



示意圖，非新聞當事店家。 本報系資料庫 分享 facebook 為防非洲豬瘟，繼在淡水夾娃娃機店查獲大陸食品後，日前在板橋的娃娃機台再查獲大陸微波食品，新北市災害應變中心除送驗銷毀，也籲機台業者勿觸法陳列大陸肉製品。

新北動保處長陳淵泉表示，一月中旬在淡水某夾娃娃機店的機台擺設5件大陸製微波食品，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」2種都含豬肉成分，由於大陸全部肉製品已管制不得輸入，防疫人員當場沒入並交由防檢局基隆分局帶回銷毀。

他表示，目前再對市售通路及選物販賣機加強查核產品來源，災應中心於1月31日及2月1日稽查轄內8家疑似販售疫區肉製品娃娃機台，查獲板橋1家夾娃娃機店機台擺有來自中國大陸疫區食品。

他指出，機台主表示這3包微波調理包是透過蝦皮購物買來，時間點在去年8月份左右，是在中國非洲豬瘟發生之前，不過為求慎重，仍轉由防疫局檢驗處理，所幸未驗中並請機台業者切勿在網路電商平台購買轉售中國肉製品。

他表示，為防範非洲豬瘟疫情入侵，民眾如發現疫區的豬肉製品，可通報繳交動保處集中銷毀，也勿從疫區攜帶肉製品回台而誤觸法令遭到重罰。

他表示，大陸肉製食品禁止販售及輸入，違者可依動物傳染病防治條例裁處新台幣5萬元至100萬元罰鍰；若查獲商品未取得輸入許可證就公開陳列販賣，可依食品安全衛生管理法裁處3萬元至30萬元罰鍰。

他強調，災應中心持續巡查養豬場查核落實高溫蒸煮廚餘餵飼，加強養豬場生物防疫。新北市災害應變中心將持續輔導豬農落實高溫蒸煮或改以飼料餵飼，維護防疫安全。市長侯友宜也要求各單位務必上緊發條、全力備戰，從機場漁港到電商平台的稽查、走私查緝，積極防範因應，務必將非洲豬瘟病毒阻絕於境外。