用耳聽、用手摸舞蹈！黃翊《長路》服務視障者

2019-02-24 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



兩廳院圓夢計畫邀請淡江大學視障資源中心16位視障朋友一起體驗由黃翊親自撰稿詮釋的口述影像服務。圖／兩廳院提供 分享 facebook 黃翊工作室＋《長路》日前在台北國家戲劇院首演，兩廳院圓夢計畫邀請淡江大學視障資源中心16位視障朋友一起體驗由黃翊親自撰稿詮釋的口述影像服務，用「摸」和「聽」的方式體驗現代舞，為表演藝術的障礙者服務再創新猷。

《長路》為「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」首屆共製作品，運用旋轉舞台及懸吊系統，七位舞者或單獨或同時在舞台上行走、跳躍、拉扯，舞出生命中深刻的階段。《長路》於兩廳院首演後將巡演臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及海外。

兩廳院指出，今年是TIFA台灣國際藝術節第11年，加強許多文化平權的新服務，包括口述影像場次、聽力障礙輔助字幕及即時聽打、托兒服務、節目單提升易讀性等。TIFA首演《長路》與兩廳院「藝術零距離——圓夢計畫」合作，邀請視障觀眾率先體驗口述影像，共16位視障朋友熱情參與。

邁向第12年的圓夢計畫，每年依節目屬性邀請適合觀賞的對象，包括身心障礙、罕病、偏鄉孩童及樂齡長者等，至今超過四萬多人參加。舉辦5年的口述影像是圓夢計畫的重點之一，此次受邀參加的淡江大學視障資源中心輔導員林明慧表示，一開始視障朋友聽到要進劇院時意願不高，無法理解口述影像在做什麼，經由兩廳院長期投入，越來越多視障朋友對口述影像不再陌生。

此次《長路》的口述影像文本是由黃翊親自撰稿，專業配音師錄音，演出時透過平板電腦同步播放。黃翊曾說︰「其實每次寫口述影像文本寫到天亮時，都在想著再撐一下，因為沒有寫，視障朋友就看不到。」

這次兩廳院特別為視障朋友安排前四排座位，可以清楚地聽到圓形舞台運轉的聲響、感受舞者躍起落下瞬間的重量，融合耳機傳來的解說以及拉威爾鋼琴獨奏曲重複、變奏的曲調，感受特別深刻。

兩廳院指出，演出前為視障朋友舉辦的體驗式導聆是圓夢計畫口述影像專場重點之一，視障朋友在陪同者及團隊工作人員引導、解說下，用手指慢慢觸摸凹凸的雕刻曲線，想像這齣舞作的重點——有著生命刻痕的巨大年輪舞台，再用雙腳踩踏崎嶇不平的木板，想像舞者在上面跳躍、年輪時而正向時而逆向轉動、甚至透過懸吊傾斜走動。

大部分的視障者都是首次觸摸有特殊刻痕的地板，有人說，「這個觸感一直留在我的腦海，聽到舞者奔跑時，我想像著畫面，突然覺得那個原本以為是阻力的刻痕，反而是好的助力，讓舞者不至於跌跤，就像人生的挫折，不見得是壞事。」

另位學員表示，「聽到口述內容是舞蹈時，本來覺得怎麼可能做得到，但是 兩廳院和團隊真的做到了，而且非常棒。 」還推薦所有的視障朋友走進劇院欣賞節目，體驗口述影像。