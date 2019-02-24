親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

用耳聽、用手摸舞蹈！黃翊《長路》服務視障者

2019-02-24 12:51聯合報 記者何定照╱即時報導

兩廳院圓夢計畫邀請淡江大學視障資源中心16位視障朋友一起體驗由黃翊親自撰稿詮釋的...
兩廳院圓夢計畫邀請淡江大學視障資源中心16位視障朋友一起體驗由黃翊親自撰稿詮釋的口述影像服務。圖／兩廳院提供
分享
黃翊工作室＋《長路》日前在台北國家戲劇院首演，兩廳院圓夢計畫邀請淡江大學視障資源中心16位視障朋友一起體驗由黃翊親自撰稿詮釋的口述影像服務，用「摸」和「聽」的方式體驗現代舞，為表演藝術的障礙者服務再創新猷。

《長路》為「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」首屆共製作品，運用旋轉舞台及懸吊系統，七位舞者或單獨或同時在舞台上行走、跳躍、拉扯，舞出生命中深刻的階段。《長路》於兩廳院首演後將巡演臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及海外。

兩廳院指出，今年是TIFA台灣國際藝術節第11年，加強許多文化平權的新服務，包括口述影像場次、聽力障礙輔助字幕及即時聽打、托兒服務、節目單提升易讀性等。TIFA首演《長路》與兩廳院「藝術零距離——圓夢計畫」合作，邀請視障觀眾率先體驗口述影像，共16位視障朋友熱情參與。

邁向第12年的圓夢計畫，每年依節目屬性邀請適合觀賞的對象，包括身心障礙、罕病、偏鄉孩童及樂齡長者等，至今超過四萬多人參加。舉辦5年的口述影像是圓夢計畫的重點之一，此次受邀參加的淡江大學視障資源中心輔導員林明慧表示，一開始視障朋友聽到要進劇院時意願不高，無法理解口述影像在做什麼，經由兩廳院長期投入，越來越多視障朋友對口述影像不再陌生。

此次《長路》的口述影像文本是由黃翊親自撰稿，專業配音師錄音，演出時透過平板電腦同步播放。黃翊曾說︰「其實每次寫口述影像文本寫到天亮時，都在想著再撐一下，因為沒有寫，視障朋友就看不到。」

這次兩廳院特別為視障朋友安排前四排座位，可以清楚地聽到圓形舞台運轉的聲響、感受舞者躍起落下瞬間的重量，融合耳機傳來的解說以及拉威爾鋼琴獨奏曲重複、變奏的曲調，感受特別深刻。

兩廳院指出，演出前為視障朋友舉辦的體驗式導聆是圓夢計畫口述影像專場重點之一，視障朋友在陪同者及團隊工作人員引導、解說下，用手指慢慢觸摸凹凸的雕刻曲線，想像這齣舞作的重點——有著生命刻痕的巨大年輪舞台，再用雙腳踩踏崎嶇不平的木板，想像舞者在上面跳躍、年輪時而正向時而逆向轉動、甚至透過懸吊傾斜走動。

大部分的視障者都是首次觸摸有特殊刻痕的地板，有人說，「這個觸感一直留在我的腦海，聽到舞者奔跑時，我想像著畫面，突然覺得那個原本以為是阻力的刻痕，反而是好的助力，讓舞者不至於跌跤，就像人生的挫折，不見得是壞事。」

另位學員表示，「聽到口述內容是舞蹈時，本來覺得怎麼可能做得到，但是 兩廳院和團隊真的做到了，而且非常棒。 」還推薦所有的視障朋友走進劇院欣賞節目，體驗口述影像。

《長路》5月18、19日在台中國家歌劇院、5月25日及26日在高雄衛武營藝文中心演出。

黃翊工作室＋《長路》。圖／兩廳院提供
黃翊工作室＋《長路》。圖／兩廳院提供
分享

視障兩廳院
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

影／睡覺中竟會縫衣服 原來是得了這種病

2019-02-24 12:49

桃園機捷通車2周年 推LED立體列車限量造型票卡

2019-02-24 11:20

乳房X光攝影助揪癌 別怕痛怕輻射怕檢查

2019-02-24 10:53

228連假天氣 首日濕涼、後三天晴暖

2019-02-24 09:54

大陸冷氣團影響 白天雲量偏多有降雨

2019-02-24 08:28

小黃汰舊換新補助5月上路 3萬輛受惠

2019-02-23 23:54

北台灣今晨下探12度整天濕冷 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-24 05:46

隆乳恐致癌 台灣監測慢半拍？

2019-02-23 23:30

研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52

台北國際書展書展大獎 聯經最大贏家

2019-02-24 13:06

台灣爆發「蛋蛋」危機！農委會說不出口的缺蛋祕密

2019-02-24 12:46

獨╱新創居家服務所 最高齡照服員竟只26歲

2019-02-24 12:32

政府加薪 照顧服務員去年增6千人創歷年新高

2019-02-24 12:29

北北基大雨特報 北台灣今整天濕冷

2019-02-24 12:16

蝴蝶是百年來首個二月強颱 台灣後天起慎防長浪

2019-02-24 11:26

樂桃條款！班機轉降後無法下機 未告旅客可罰款

2019-02-24 11:00

高雄敏感族群注意 周日周一天冷空品差

2019-02-24 10:58

台灣燈會人潮爆大量輸運到今天凌晨 連火車也等人

2019-02-24 10:48

白先勇比較《玉簪記》和《牡丹亭》： 室內樂和交響樂

2019-02-24 10:10

當HIV感染者延長生命後… 叛徒馬密大哉問

2019-02-24 09:53

百歲人瑞乳癌拖5年流膿 求醫開刀切除

2019-02-24 09:14

計程車汰舊換新補助最高35萬 交通部：目標5月上路

2019-02-23 21:36

租賃車起租以小時計費 交通部：只是落實多年規定

2019-02-23 20:40

周日清晨最冷 北部下探12度 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-23 20:34

解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21

全球第一！破解致死率100%病毒 台學者掀養殖業革命

2019-02-23 18:49

中國豬肉品再驗出3例非洲豬瘟 檢出率持續上升

2019-02-23 18:45

勤洗臉防臉部沾滿空汙？ 他的臉洗成地球表面

2019-02-23 18:28

檢出率持續上升！中國豬肉再添3例非洲豬瘟

2019-02-23 18:02

冷到明天 228北部東北部再轉涼

2019-02-23 18:01

國一女學生月經紊亂 檢查竟是卵巢長20公分腫瘤

2019-02-23 17:28

228連假 蘇花公路的交通管制時段出爐

2019-02-23 17:08

隆乳前必看 醫師提醒致癌不是唯一風險

2019-02-23 16:49

用雞蛋作強化版流感疫苗 中研院研究獲多國專利

2019-02-23 16:13

文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12

法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31

228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27

千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33

美食拼盤／春茶樹菇鮮鮑盅 喝到鮮甜、吃出營養

2019-02-23 13:32
看更多

熱門文章

台灣燈會人潮爆大量輸運到今天凌晨 連火車也等人

2019-02-24 10:48

千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33

解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21

殺破狼周運勢／獅子脫單機率高 雙魚從職場翻身

2019-02-24 00:00

計程車汰舊換新補助最高35萬 交通部：目標5月上路

2019-02-23 21:36

研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52

蝴蝶是百年來首個二月強颱 台灣後天起慎防長浪

2019-02-24 11:26

簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18

如何回答刁鑽的面試問題？專家教你這七招

2019-02-23 20:06

周日清晨最冷 北部下探12度 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-23 20:34

冷到明天 228北部東北部再轉涼

2019-02-23 18:01

北台灣今晨下探12度整天濕冷 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-24 05:46

方便民眾皈依佛門 法鼓山北中南多場接引

2019-02-23 15:32

小黃汰舊換新補助5月上路 3萬輛受惠

2019-02-23 23:54

全球第一！破解致死率100%病毒 台學者掀養殖業革命

2019-02-23 18:49

228連假天氣 首日濕涼、後三天晴暖

2019-02-24 09:54

租賃車起租以小時計費 交通部：只是落實多年規定

2019-02-23 20:40

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44

今日星座運勢／處女桃花旺適合表白 中獎機率增加

2019-02-24 00:00

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

樂桃條款！班機轉降後無法下機 未告旅客可罰款

2019-02-24 11:00

文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12

隆乳前必看 醫師提醒致癌不是唯一風險

2019-02-23 16:49

百歲人瑞乳癌拖5年流膿 求醫開刀切除

2019-02-24 09:14

怕退換貨不易 8成電子發票仍印紙本

2019-02-23 13:31

【追憶時光】桓桓媽／童年的永福樓

2019-02-24 06:00

【女性臉譜】陳心／南漂的江蘇姑娘

2019-02-24 06:00

隆乳恐致癌 台灣監測慢半拍？

2019-02-23 23:30

大陸冷氣團影響 白天雲量偏多有降雨

2019-02-24 08:28

228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27

酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36

檢出率持續上升！中國豬肉再添3例非洲豬瘟

2019-02-23 18:02

Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57

【新婚點滴】蘇亞／自助婚紗樂趣無窮

2019-02-24 06:00

國一女學生月經紊亂 檢查竟是卵巢長20公分腫瘤

2019-02-23 17:28

隆乳可能導致淋巴癌？ 醫師：以西方國家為多

2019-02-23 15:10

桃園機捷通車2周年 推LED立體列車限量造型票卡

2019-02-24 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top