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在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

影／睡覺中竟會縫衣服 原來是得了這種病

2019-02-24 12:49聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

睡覺竟然還會縫衣服？成大失智症中心主任白明奇表示，罹患路易體失智症的患者，往往會把夢境中的情況在真實裡演出來，不僅會縫衣服，甚至還會拳打腳踢。

罹患路易體失智症患者睡夢中容易有手舞足蹈的情況，圖中的老婦夢中會做出縫衣服的樣子...
罹患路易體失智症患者睡夢中容易有手舞足蹈的情況，圖中的老婦夢中會做出縫衣服的樣子。記者修瑞瑩／翻攝
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白明奇最近接獲這名年長女患者的案例，家人表示，明明是在睡覺，但手卻動個不停，做出縫衣服的樣子，讓家人相當驚訝。

白明奇指出，廣義的路易體疾病包括巴金森症、路易體失智症及多發系統萎縮症等，前兩者有著共通的臨床症狀，除了動作遲緩、面無表情、肢體僵硬、步態不穩之外，也常有幻覺、妄想、起伏不定的認知狀態，記憶力及執行功能等高次大腦機能也逐漸敗壞。

特別的是，路易體失智症病人在睡眠（快速動眼期）中常出現手足舞動的情形，好像將夢境演出來一樣；到了白天，反而出現嗜睡，也會無緣無故地跌倒。

而這名老婦在發病後，白天非常嗜睡，坐著就能睡著，因為年輕時是裁縫，連睡夢裡都會不自主的做出縫衣服的動作。

白明奇指出，病人對牢不可破的妄想，深信不疑，更常出現視幻覺，除了親朋好友，也可能看見動物，尤其最常看到小孩子，有人認為這是縮小的成人，一如格利佛（Gulliver）造訪了小人國（Lilliputians）看到的景象一樣，因而給了 Lilliputian 幻覺的稱法。

然而病人對於幻覺一點也不害怕，筆者曾聽到有病人買來十幾碗湯麵要招待一群小孩，還有病人說她很享受幻覺的內容。

白明奇表示，部分的病人也常有憂鬱，然而憂鬱與許多退化性腦疾病的關係不易清楚切割，憂鬱可能是退化性腦疾病的前兆（即疾病的一部分），可能是同時存在的共病，也可能是病人因為得了退化性腦疾病而引發憂鬱。

路易體失智症常常沒有被醫師及時、正確診斷出來，周圍的人也不解病人種種怪異的行為原來是大腦病變的後果，可以想像病人是何等的痛苦。

失智症衣服憂鬱
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