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台灣爆發「蛋蛋」危機！農委會說不出口的缺蛋祕密

2019-02-24 12:46聯合新聞網 文章提供／遠見

圖片提供／遠見
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這幾個月以來，台灣爆發「蛋蛋」危機，缺蛋缺到每台斤從20幾元上漲至52元，家庭主婦感受最深刻，即便忍痛想多買還不行，賣場每人僅限購一盒，小吃店的滷蛋更是全面漲價。現在，農委會竟然要從日本進口460萬顆雞蛋還給加工食品商，以平抑價格，全民因此要埋單690萬元，這到底是怎麼一回事？

國內從去年底發生市面缺蛋問題，在農委會要求下，業者今（23日）開始，從美國、日本進口第一批140萬顆雞蛋，直到3月中旬，預計要進口460萬顆蛋。農委會預估，缺蛋現象到3月底之後，產銷將可維持穩定。

這是台灣第一次大規模進口雞蛋，農委會希望藉由進口，縮小每日不足的雞蛋缺口，平抑價格。

農委會開啟雞蛋進口大門，是因為過年前蛋量需求增加，要求南部雞農將雞蛋送到北部。雞農順應政策，調度原本用作加工食品的雞蛋，改為民生消費所需。現在農委會卻要靠進口，「還」蛋於農，因此，進口蛋不會進入市面，消費者吃不到，仍以加工用途為主。

但是，這項做法能在一個月後，達到產銷穩定嗎？

進口雞蛋是討好選民，宣示意義大於實質

根據中華民國養雞協會統計，國人一天需要食用約2120萬顆雞蛋，農委會官員表示，現在每天不足量最少有40萬顆。用簡單的算術來看，460萬顆進口蛋量只能補足11.5天的缺口，2月23日才進口，根本來不及銜接3月底的產銷穩定期。

如果按照國人一天食用量來算，平均一小時要消耗88萬3333顆雞蛋，進口的460顆蛋，也只夠全國5小時12分鐘的食用量，根本無法彌補缺口。農委會官打的算盤，看在雞農眼裡，進口措施只是為討好選民，宣示意義大於實際。

農委會主委陳吉仲表示，進口雞蛋包含關稅，平均每台斤是55到65元，每斤10個，每個約5.5到6.5元不等，比國產生鮮雞蛋平均每斤45到50元，稍微貴10到15元，進口價差由政府吸收。

雞農計算，460萬顆進口雞蛋約46萬台斤，與國產雞蛋相比，價差約460萬到690萬元，這筆錢由納稅人埋單，對不吃蛋的素食納稅人並不公平。

雞蛋市場人為操控

其實，農委會進口之舉已遭致部分雞農不滿，認為政府在干預市場，影響他們應有的收入。

由於國內飼養蛋雞超過3000萬隻，呈現供過於求狀態，2017年產地價一度跌到一斤20元左右，現在因為缺蛋漲到36.5元，「跌價的時候，為什麼農委會沒有幫我們想辦法，解決過多的雞蛋？到了缺蛋的時候，反而要進口，抑制價格？」，一名雞農表示。

另一名雞農則說，從今年的批發蛋價，就能發現雞蛋市場有人刻意操作。

他拿出蛋價每日報表，過年前1月21日產地價每斤是36.5元，當時蛋雞數量不夠，可是隨著年關將近，22日產地價竟然跌到34.5元，「難道一天之內，蛋雞可以變多？增加產蛋率？」他反問。

他還說，1月29日距離過年更近了，蛋價跌到32.5元，「難道蛋雞知道快過年了，要配合台灣人，多下蛋嗎？」，他說。到了2月11日年後上班，批發蛋價每斤又漲回36.5元，他戲謔地說，「雞因為開工，心情不好，蛋下得少，所以漲價了！」。

「長期以來，蛋價都是人為操作，這是業界公開的祕密，農委會應該協助回歸市場機制，」這名雞農說出內心話，不想受人為控制的雞農，只能自立品牌，另尋生路。

台灣爆發「蛋蛋」危機，缺蛋缺到每台斤從20幾元上漲至52元。 圖／聯合報系資料照...
台灣爆發「蛋蛋」危機，缺蛋缺到每台斤從20幾元上漲至52元。 圖／聯合報系資料照片
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產銷平穩在7月以後

既然蛋價受到控制，雞蛋供應能否像農委會所說，3月底產銷穩定呢？

農委會這兩天表示，1月分陸續補上175萬隻蛋雞。從雞農飼養習慣來看，通常是在過年休假後，開始飼養，一名雞農表示，蛋雞在24週以後，開始進入產蛋高峰期，估計要到6月以後，也就是說7月才能穩定供貨，並非官員說的3月底。

這名雞農說，現在為了供應雞蛋，只能靠老母雞，可是，品質和產蛋率不如年盛時期，當老母雞產蛋率降到七成，每斤成本是31.5元，如果降到六成，成本增加到36.5元，相當目前的產地價，不划算的生意，誰願意做？

「雞農飼養有其時程，老母雞到了該淘汰的時候，就會更換，開始飼養新雞，」他推估，到了雞蛋需求量大的清明節，蛋荒還是不能解決。

缺蛋真正原因變成羅生門

有趣的是，對於這次缺蛋的真正原因，官方、雞農有不同版本，如同羅生門。

農委會這兩天表示，主要缺蛋原因分別是去年823水災造成130萬隻雞隻損失；蛋農不敢亂用芬普尼，造成產蛋率下降；產地早晚溫差大，影響產蛋，以及食品加工液蛋改用帶殼蛋，影響鮮蛋供應。

但是，雞農私下都盛傳蛋雞感染馬立克病毒，因疫苗無效，造成200萬隻雞死亡，才發生缺蛋事件。但這項說法已遭農委會否認。

不過，也有人猜測蛋雞死亡可能和禽流感有關，相較於過去幾年，每年元月至3月都是禽流感高峰期，今年竟然沒傳出任何一件蛋雞染禽流感事件，似乎有些反常。

所以雞農私下也在說，國內飼養方式落後全球，不排除禽流感病毒已在地化，或是有雞農發現部分雞隻染病，補償金只有六成，加上全場的雞都要被撲殺，寧可自行解決，不願通報，以致農委會無法掌握實情。

看來這次缺蛋的真正原因為何，在掌握不到雞隻的正確死亡數、又沒有驗屍報告，還真的沒有人能夠說清楚講明白。

（作者／黃漢華 攝影／陳之俊、蘇義傑、黃漢華 本文出自2019.02.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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