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少女腸阻塞狂嘔 吃棉花減重釀禍

2019-02-24 12:52中央社 台北24日電

一名16歲少女日前急性腹痛、嘔吐，檢查發現腸阻塞，但找不到原因。後來突破少女心防，才知她誤信吃棉花可減重，已陸續吃完一整條棉被的棉花及圍巾、衣服

馬偕紀念醫院副院長、小兒腸胃科主治醫師李宏昌日前分享一個個案，一名16歲少女急性腹痛、嘔吐，且一直無法緩解，電腦斷層發現有腸阻塞。外科醫師開刀時看到腸子脹滿，但找不到真正的結構問題。

李宏昌說，經過少女爸爸1星期的溝通，少女才終於說出腸阻塞的真相。她心情不好就想吃東西，但又覺得自己腿太粗，於是效法外國模特兒的減重法，開始吃棉花。陸續把一整條棉被的棉花吃光，接著又吃圍巾，把衣服剪碎吃。

經過李宏昌問診也發現，少女過去半年，常1至2星期才解便一次，本以為是一般常見便秘，後來才知與吃棉花有關。開立瀉藥協助少女排便後，果然發現棉花糰和小棉絮。目前少女在門診追蹤，已不再腹痛，排便、飲食都正常。

棉花是纖維的組成，李宏昌說，如果吃下少量的棉花，對人體不致於會有傷害；但少女是持續大量食用，結果導致腸阻塞，食物無法正常消化且被送達肛門，出現便秘、腹絞痛等症狀。當腸子完全阻塞時，所吃的食物就會全嘔吐出來。

腸阻塞若沒有即時處理，很可能發生嚴重的併發症，如腸穿孔而引發腹膜炎及嚴重感染，且有死亡威脅。或者嚴重的腸阻塞也可能因阻塞沒有緩解，使腸道血流不通暢，血液無法供應腸道造成腸子壞死。

李宏昌說，後來他上網查詢後，發現真的有人靠吃棉花減肥，偏方無奇不有，民眾如果誤信的話可能會害命。

書田診所家庭醫學科主任醫師宋晏仁表示，靠吃棉花減重是完全荒唐、匪夷所思的「花招」。不管是棉被或衣服的棉絮，都經過漂白、加工，沒有營養，只剩下纖維，把這樣的纖維塞下肚，短時間可能有空間填塞的效果，減少攝取其他食物的熱量，但並不健康，也不正常。

宋晏仁表示，花招式的減重方式並無法達到減重效果，民眾如果希望減重，仍應正常、均衡飲食，注意熱量攝取及食物的配比，少吃精緻澱粉、保持運動習慣。

減重衣服腹痛
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