政府加薪 照顧服務員去年增6千人創歷年新高

2019-02-24 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



據最新統計，照顧服務員人數去年增至3萬5000多人，比前一年度增加6600多人，成長幅度歷年最高。 聯合報系資料照片 分享 facebook 照顧服務員薪資曾因前行政院長賴清德一席「功德說」惹議，在政府替居家照服員加薪後，人力也開始進來了。據最新統計，照顧服務員人數去年增至3萬5000多人，比前一年度增加6600多人，成長幅度歷年最高。

此外，截至去年12月底，長照服務使用人數增至18萬人，比前一年度增6萬6000多人。雖對比衛福部低推估及高推估2018年的長照需求人數76.5萬和68.6萬，其服務涵蓋量仍不到三成，但也比過去成績亮眼。

衛福部長照司副司長周道君說，過去照服員人數一年約增加1500人左右，去年增加6000多人，共3萬5000多人，其中居家照服員有1萬3000多人，社區照服員有2300多人，機構則有1萬9000多人，「增加速度是有上來的。」

周道君初步分析二大原因，第一和全職居家照服員待遇提升有關，其月薪樓地板3.2萬元、時薪200元，吸引人力新進或回流職場；第二則是去年長照服務單位及長照服務使用人數增加不少，需才孔急，使得照服員就業機會大增。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，去年照顧服務工作的詢問率確實大增，且不少家長也開始支持孩子投入長照。過去因服務人力供不應求，若案家覺得服務不好，要轉換照服員不易。現在人力增加、競爭增加，或許能帶動服務品質向上提升。

但老五老基金會執行長游麗裡認為，過去照服員是帶著使命感提供失能案家服務，而現在照服員養成速度快，加上服務是按項目給付，做愈多錢拿愈多，若致市場惡性競爭而「搶人搶錢」，「照服員提供的服務品質恐打折！」

游麗裡舉例，有服務單位要求照服員20分鐘內替個案洗好澡，「但服務極重度失能個案可能需要洗40分鐘，20分鐘哪夠？」苦的是被蒙在鼓裡的消費者。她建議，政府應設計後端監督機制及民眾滿意度調查，維護長照服務品質。

此外，過去薪資結構是按教育養成系統給薪，但游麗裡指出，政府針對照服員的這一波加薪「真的很多」，卻沒顧到長照服務單位內其他的護理師及社工師等，「薪資或年終發放時，可能造成他人的心裡不平衡。」

林金立提醒，長照產業的永續發展基礎，除了需多元年齡層的人力投入，未來更要具備與不同專業偕同作戰的能力。例如居家照服員不只是工作結束就走，若發現個案復能或輔具使用有障礙，應和治療師聯繫，成為其他專業的幫手。

長照業者也應嘗試提供照服員職涯發展機會，不只是讓他們從資淺變資深，也要訓練未來可當主管或老闆。林金立說，近期就有不少基層人員新創居家或社區服務單位，但經營管理能力尚淺，還可能影響服務品質，有必要向上提升。