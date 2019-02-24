教師法依情節區分懲處 人本：把紅線畫清楚

2019-02-24 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部擬修正教師法第14條，細分對不適任教師的懲處標準，教育團體都表贊成。人本基金會表示，期待把不適任教師的紅線畫清楚；全國家長教育志工聯盟認為，這是遲來的正義，全國教師工會總聯合會則表示，只要沒有涉及教評會教師比率，他們也贊成此一修法。

「當然要把不適任教師的紅線劃清楚！」人本基金會執行長馮喬蘭說，不適任的標準在哪早該建構一套機制，例如涉及兒虐基本上就該解聘，而且現在有些老師還會辱罵學生是豬、「回家吃自己」等，甚至把學生的手拉斷，卻無法解聘，教師法老早該修。

馮喬蘭期待，透過此次教師法的修正把教師的水準拉高，把何種犯行程度必須永久解聘等都寫清楚，「打小孩巴掌的老師，真的還適合擔任教師嗎？」

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱也認為，教師法擬把涉案情節重大教師解聘，是遲來的正義，把不適任教師的狀況明確化。他認為，教育部目前應該是針對體罰學生的教師，他支持也認為應該做，但教育部也應思考如何把教學不力的教師抓出來並且處理。

全教總理事長張旭政說明，目前教師法14條有分成停聘、解聘或不續聘的處分，但過去學校會搞混三者區別，使得處分不一狀況不時發生。

張旭政表示，如果教師法要針對不適任教師各種情況要解聘、不續聘或是資遣等處分，「只要教評會的非兼行政教師比率仍維持」，他們是支持的，這樣會有比較明確的規範。