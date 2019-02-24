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蝴蝶是百年來首個二月強颱 台灣後天起慎防長浪

2019-02-24 11:26聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

蝴蝶昨晚8時升級為強烈颱風，緩慢往西北方向前進。圖／翻攝自中央氣象局網站
蝴蝶昨晚8時升級為強烈颱風，緩慢往西北方向前進。圖／翻攝自中央氣象局網站
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今年第2號颱風昨天晚上8時升為強烈颱風，中央氣象局表示，若以每十分鐘平均風速計算的話，蝴蝶是氣象局1911年有颱風紀錄以來，第一個二月強颱。氣象局提醒，蝴蝶對台灣天氣雖沒有直接影響，但2月26日、27日東半部地區及恆春半島會有長浪發生，海邊活動務必注意安全。

氣象局資料顯示，蝴蝶以每小時9公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風半徑220公里，十級風半徑100公里。

氣象局預報員陳伊秀說，蝴蝶上午8時位於鵝鑾鼻東南東方2500公里左右，緩慢往西北方向前進，預估2月28日周四時會來到菲律賓東方海面，距離台灣約1500公里，屆時海溫不高、垂直風切弱，周邊環境條件不利颱風發展，蝴蝶將在原地減弱為熱帶系統。

陳伊秀提醒，蝴蝶雖然對台灣天氣沒有直接影響，但2月26日、27日東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生，海邊活動須注意安全。

陳伊秀說，二月出現強烈颱風的情況較罕見，1970年也曾出現一個達到強颱等級的南施（Nancy）颱風，但當時是以美國一分鐘平均風速來計算颱風等級，現在氣象局都是以十分鐘平均風速計算，定義不一樣，南施若以現在十分鐘平均風速計算的話，可能無法達到強烈颱風等級。因此，以十分鐘平均風速的定義，蝴蝶是氣象局1911年有颱風紀錄後，108年以來第一個2月強颱。

颱風氣象局
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