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避免小事遭解聘、大事沒事 教師法擬細分懲處標準

2019-02-24 11:25聯合報 記者林良齊╱即時報導

近來不適任教師屢傳，教師法第14條卻未明確規範何種狀況該做出何種處分，不少人因此至今未見處分，備受批評。教育部表示，將修正該法第14條，依依情節區分重大與否，細分懲處標準，最重可處「解聘且終身不得聘任」。

行政院日前宣布將要把處理不適任教師的教師法列為本會期最優先法案，據了解，教育部深感教師法第14條將「解聘、停聘或不續聘」等不同處分並列，處理不適任教師較不容易，打算修法，近日就會把教師法修正草案報行政院，待院會通過後送立法院審議。

教育部師藝司司長鄭淵全表示，原本教師法14條訂出可以把老師停聘、解聘、不續聘或資遣等事由，但沒有列舉如何依所犯情節區分。這次修正，是希望把對不適任教師的處分明確化，讓學校不會因為因為小小的事情就解聘教師，或是犯行嚴重、但經過教評會後卻沒事。

鄭淵全也指出，過去有教師只因未能依期限升等，就遭學校解聘，修法擬改成可資遣，讓教師仍能拿到資遣費。對於被認定教學不力、無法勝任教學等事項的不適任教師，未來改為由教師專業審查委員會而非教評會審查。

此外，對部分情節重大如遭法院判刑超過一年等事實明確的事項，修法傾向不用經過教評會，就可以直接解聘。

鄭淵全也指出，討論時有人提及教評會中教師比率太高，恐造成師師相護，提議處理不適任教師時教評會應聘任社會公正人士，讓教師比率低於二分之一，不過此修法仍未有共識。

行政院把教師法列為優先法案，鄭淵全期待，這個會期希望能夠通過，回應社會大眾的需求。

行政院教育部資遣
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