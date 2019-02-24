樂桃條款！班機無法轉降卻未告旅客 可罰款

2019-02-24 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



去年10月高雄機場暫時關閉，兩架樂桃航空轉降桃園機場又直接原機飛回日本，引發爭議。聯合報系資料照 分享 facebook 去年10月高雄小港機場一架華航班機爆胎導致機場暫時關閉，影響66航班起降，其中2架樂桃航空班轉降桃園機場後，未讓旅客下機入境，也沒向旅客說明原因就直接原機飛回日本，引發批評。交通部民航局近日修法，航空公司若無法安排乘客由轉降機場下機或入境，應說明原因及處理方式，經要求仍不改善可罰60萬元至300萬元。

民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法，原訂在我國機場起降的航班，因故轉降在我國境內其他機場時，若短期內無法飛往原本目的地機場，在轉降機場條件許可下，航空公司可依照乘客需求，審酌實際情況協調機場相關單位同意後，安排乘客由轉降機場下機或入境。

但實務上仍有航空公司無法安排乘客在轉降機場下機或入境，如該航空公司在轉降機場沒有可配合的地勤業者，或受限於空勤組員執勤期間限制等因素。為讓乘客充分瞭解資訊，避免衍生爭議，民航局修法，航空公司若無法依照規定安排乘客由轉降機場下機或入境，應向乘客詳實說明原因及處理方式。

民航局表示，航班轉降機場時是否讓旅客下機，須視航空公司實際作業情況，無法一概而論，原則上要讓旅客下機，但若有困難也要說明原因。

民航局指出，去年10月樂桃航班卻在完全沒有向旅客說明原因的情況下，直接原機返回日本。修法後要求航空公司以後轉降機場時，都要向旅客清楚說明能否下機入境，否則將依民航法第112條要求改善，若不改善可罰60萬元至300萬元。

樂桃航空去年原機飛回日本引發爭議，事後才說明當時考量原因包括能否協助旅客完成入境程序，以及準備旅客由桃園至高雄的交通替代方案，可能耗時且造成旅客更大不便，才沒讓旅客下機。民航局說，樂桃航空事後補償旅客4000元現金及Peach點數1400點（約新台幣1400元），算有改善，因此沒有罰款。