台灣燈會人潮爆大量輸運到今天凌晨 連火車也等人

2019-02-24 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府調度了近700輛遊覽車因應接駁。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 正在屏東大鵬灣舉行的2019台灣燈會，昨天一口氣吸引81萬人次的人潮湧入，一直到今天凌晨12時才完全輸運完畢，有人等了3小時才上接駁車，台鐵為此加開燈會專車等到凌晨；屏東縣長潘孟安深夜透過臉書向遊客致歉，強調縣已緊急調派近700輛接駁車輸運。不過馬上就是228連假，如何輸運更大量的遊客，考驗屏東縣政府。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，今天還會加派疏導人力、並就近調派車輛預備，一旦出現人潮擁塞，立即就近補充；他坦承，昨天就調派了近700輛的遊覽車，228連假還會再增加，有遊覽車業者估計，「幾乎南部的遊覽車全來了」。

黃國維表示，目前因遊客入園時間分散，接駁不成問題，但離園時間大家都差不多，一旦人潮太多，就可能出現接駁等候的問題，他建議遊客提早入園、提早離場，就可以避免接駁車久候。

今年的台灣燈會總計13天，涵蓋4個人潮高峰關卡，除了開幕外，2個周休二日及228連續假日都是大考驗，昨天適逢第一個周休二日，人潮果然爆大量，也有人形容「這是大鵬灣開發廿多年來，湧入最多人的一次」。

昨天雖然是補班日，但中午以後，各個往大鵬灣燈區的車站及接駁站即開始出現人潮，一直到入夜後，燈區更是人山人海，有人因為等候接駁車太久，還當場罵志工，也有人為志工紛紛按讚，因為遊客沒走之前，志工服務從未停過。

燈區原本是晚上10時30分閉燈，但昨晚人潮實在太多，接駁一時難以疏運，縣府還首次延後閉燈時間，同時不斷透過APP提醒民眾不必慌張「接駁免擔心，不只接駁車，林邊、潮州的火車也都會等你們…」，台鐵也因此加開凌晨加班車協助疏運。