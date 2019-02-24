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當HIV感染者延長生命後… 叛徒馬密大哉問

2019-02-24 09:53聯合報 記者何定照╱即時報導

四把椅子劇團與當紅編劇家簡莉穎的《叛徒馬密可能的回憶錄》，先前在實驗劇場、水源劇場等地演出，都秒殺賣光、大獲好評，這次登上大劇院，觀眾務必把握機會。

該劇從一場關於「馬密」的紀錄片發表會出發，描寫女子均凡靠著馬密留下的日記，追訪他身邊親友，探究曾收留許多HIV病毒感染者的「甘馬之家」解散的真正原因。

劇作家簡莉穎說，原本她想寫出《美國天使》台灣版，但田野調查後，發現《美國天使》是雞尾酒療法出現前的美國，訪談到的對象因為藥物控制，生命延長，但也出現不同的問題。於是她修改方向，探問「生命延長，但仍充滿無常的人們」，該怎麼活？

簡莉穎認為，戲劇的力量很小，她從來不覺得可以改變社會；但如果一些反映人性最尖銳之處的議題，可以提供場域，讓有相關經驗、或在乎此事的公民，走進來感受並討論，相信只要是曾經有過信仰的人，都會在觀後非常有感。

此次搬上大舞台，導演許哲彬表示，同樣的演出，一但換了場地，就會是一個全新的作品，因為「空間」是劇場最核心的創作元素。他說之前在實驗劇場演出，是與觀眾較親密的空間，表演容易牽動觀眾的情緒，轉到大舞台就需要更多劇場性，所以舞台、燈光、影像等之間的搭配就非常重要。

為因應空間大增，全劇增加三位演員，增強劇中的「群像感」。許哲彬說，他們也思考有什麼元素是小劇場沒有的，可以在大舞台派上用場，因此舞台上打造了一個白色觀景窗盒子，演員在盒子內外演出，並在舞台上投放即時訪問影像，讓觀眾彷彿透過鏡頭在觀看一部現場演出的紀錄片。本次也邀請劇場導演李銘宸擔任構作顧問，共同審視創作過程。

該劇3月1日至3日在國家戲劇院演出，備有聽力障礙輔助字幕場。購票洽兩廳院售票系統。

《叛徒馬密可能的回憶錄》。圖／兩廳院提供
《叛徒馬密可能的回憶錄》。圖／兩廳院提供
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