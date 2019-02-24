百歲人瑞乳癌拖5年流膿 求醫開刀切除

2019-02-24 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



百歲人瑞奶奶經跨科整合評估後，順利開刀取出乳癌腫瘤，術後主動要求與主治醫師施昇良（右）自拍，感謝醫師讓她好好過完年。圖／施昇良醫師提供 分享 facebook 「讓阿嬤舒服過年！」一名百歲人瑞患者過年前因乳房惡性腫瘤遲未治療，竟擠破胸部皮膚流出惡臭膿血，家人擔心她年紀大，不敢貿然同意動刀，阿嬤本人卻要求醫師「我想好好過年」，願意開刀，經會診心臟內科、麻醉科及新陳代謝科，安全完成手術，術後還開心要求和醫師玩自拍。

收治病患的高雄市阮綜合醫院癌症中心主任施昇良表示，年前接獲這名人瑞等級的阿嬤患者，到院時右乳腫瘤已擠破表皮，造成直徑5公分傷口，流出惡臭血膿；調閱阿嬤病史發現，5年前就在別院發現病灶，但當時95歲的阿嬤有糖尿病及高血壓，排拒開刀遲未治療，讓腫瘤從2公分長大到超過10公分。

由於阿嬤幾年來吃飯、上廁所都可自理，對於腫瘤不以為意，3年前連高血壓藥都自行停藥，她說「反正也活夠了！」不過此次阿嬤乳癌腫瘤「爆破」，在乳房上出現一個大窟窿，淋巴也轉移了，讓阿嬤自己和家人都嚇壞，自知要維持原有生活品質，唯有開刀一途，拜託醫師「請讓我好好過年！」

施昇良說，因阿嬤一直沒控制好血壓，收縮壓和舒張壓各達220、190毫米汞柱，為減少手術風險，趕緊安排住院照會心臟內科、麻醉科等醫師，先服藥穩定血壓，並監測心臟、血糖等狀況，1周後才正式開刀，順利將腫瘤切除，讓阿嬤安心過年。