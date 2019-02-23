教部編25億補助偏遠學校 非山非市國中小也有份

2019-02-23 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



立法院兩年前通過專法，改善偏遠地區學校師資、設備等軟硬體，教育部最近公布補助要點，今年將編列25.6億預算，補助偏遠學校數位、藝文、體育、圖書、交通、宿舍等費用，並設申請經費單一窗口網站，避免增加行政負擔；長期被忽略的「非山非市」國中小，未來每3年也可申請補助最多100萬元。

聯合報系3年多前推出偏鄉教育願景工程系列報導，凸顯偏鄉學校師資不穩、學習資源不足等長期困境，獲朝野立委及教育部正面回響，立法院前年三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，明定政府除要改善教師人力、簡化學校行政負擔，且要優先建設數位、藝文、體育、圖書等基礎設施，解決師生通學、住宿問題。

教育部最近公布「補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，針對經調查最缺行政人力、9-20班的偏遠國中小，將外加補助行政人員一名。另補助偏遠國中小教師專業發展費用，每校每年最多25萬元。

至於交通車費用，偏遠國中小依教育優先區等現有計畫實施；高中職租車每年每車最高補助140萬元，學生搭車每生每月最高補助3500元，住宿生周末假期搭車返鄉，也同樣補助。

國教署組長武曉霞指出，針對冷氣、飲水機等其他教學或生活設備，偏遠國中小可依個別需求另提計畫，每3年、每校最高補200萬元；非山非市國中小最高每3年補助100萬元，若被列為教育優先區，另可申請相關補助。

新北市金山高中校長賴來展指出，該校有來自淡水、八里、土城的學生，原住民藝能專班更招收新竹以北學生，通車補助很需要：目前該校有100多名學生住校，但老舊宿舍有漏水、壁癌等問題，盼能補助整建。

不過有偏遠國小校長反映，教師宿舍曾在學期中整建，教師沒地方可住、附近又租不到房子，只好用睡袋在空教室打地鋪，補助整建宿舍要有配套。

澎湖鎮海國中校長吳憶如說，偏鄉離島學校發展藝文特別辛苦 ，該校沒專任音樂老師，要組樂團，得外聘老師，但目前國中鐘點費只有360、國小320元，和外面鐘點費上千元行情差太多。 還好有熱心樂器行老闆幫忙，只收微薄鐘點費，直到學校募到錢，鐘點費才增為800元。

吳憶如提醒政府，錢要花在刀口 上，不要急著砸錢買設備，應先提高鐘點費、讓學校聘得到專業教師，補助人力，再搭配課程發展特色，逐步添購設備。否則光有教學設備經費，沒有師資，校長不見得知道錢該怎麼花。

此外，也有偏遠國小校長反映，目前教育優先區補助交通車等經費，限定所在鄉鎮區無公共交通工具到達者、學校5公里內沒公共交通工具站牌者、公共交通工具到學校每天少於4 班次者等，符合標準的學校其實很少。