親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

杜拜女網／直落二！謝淑薇雙打封后 勇奪生涯第21冠

教部編25億補助偏遠學校 非山非市國中小也有份

2019-02-23 22:59聯合報 記者張錦弘╱即時報導

立法院兩年前通過專法，改善偏遠地區學校師資、設備等軟硬體，教育部最近公布補助要點，今年將編列25.6億預算，補助偏遠學校數位、藝文、體育、圖書、交通、宿舍等費用，並設申請經費單一窗口網站，避免增加行政負擔；長期被忽略的「非山非市」國中小，未來每3年也可申請補助最多100萬元。

聯合報系3年多前推出偏鄉教育願景工程系列報導，凸顯偏鄉學校師資不穩、學習資源不足等長期困境，獲朝野立委及教育部正面回響，立法院前年三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，明定政府除要改善教師人力、簡化學校行政負擔，且要優先建設數位、藝文、體育、圖書等基礎設施，解決師生通學、住宿問題。

教育部最近公布「補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，針對經調查最缺行政人力、9-20班的偏遠國中小，將外加補助行政人員一名。另補助偏遠國中小教師專業發展費用，每校每年最多25萬元。

至於交通車費用，偏遠國中小依教育優先區等現有計畫實施；高中職租車每年每車最高補助140萬元，學生搭車每生每月最高補助3500元，住宿生周末假期搭車返鄉，也同樣補助。 

國教署組長武曉霞指出，針對冷氣、飲水機等其他教學或生活設備，偏遠國中小可依個別需求另提計畫，每3年、每校最高補200萬元；非山非市國中小最高每3年補助100萬元，若被列為教育優先區，另可申請相關補助。 

新北市金山高中校長賴來展指出，該校有來自淡水、八里、土城的學生，原住民藝能專班更招收新竹以北學生，通車補助很需要：目前該校有100多名學生住校，但老舊宿舍有漏水、壁癌等問題，盼能補助整建。

不過有偏遠國小校長反映，教師宿舍曾在學期中整建，教師沒地方可住、附近又租不到房子，只好用睡袋在空教室打地鋪，補助整建宿舍要有配套。

澎湖鎮海國中校長吳憶如說，偏鄉離島學校發展藝文特別辛苦 ，該校沒專任音樂老師，要組樂團，得外聘老師，但目前國中鐘點費只有360、國小320元，和外面鐘點費上千元行情差太多。 還好有熱心樂器行老闆幫忙，只收微薄鐘點費，直到學校募到錢，鐘點費才增為800元。

吳憶如提醒政府，錢要花在刀口 上，不要急著砸錢買設備，應先提高鐘點費、讓學校聘得到專業教師，補助人力，再搭配課程發展特色，逐步添購設備。否則光有教學設備經費，沒有師資，校長不見得知道錢該怎麼花。

此外，也有偏遠國小校長反映，目前教育優先區補助交通車等經費，限定所在鄉鎮區無公共交通工具到達者、學校5公里內沒公共交通工具站牌者、公共交通工具到學校每天少於4 班次者等，符合標準的學校其實很少。

以該校為例，雖然5公里內有公車站牌、每天班次超過4班，但無法配合師生上下學時間，且車子指停在山下，距位於小山頭的學校仍有段距離，家長或阿公阿嬤往往要自己騎車或開車接送小孩，但也不見得每天都有空，仍有賴地方政府協調公車業者調整行車時間及路線。

教育部今年將編列25.6億預算，補助偏遠地區學校軟硬體經費。圖為被列極度偏遠的澎...
教育部今年將編列25.6億預算，補助偏遠地區學校軟硬體經費。圖為被列極度偏遠的澎湖花嶼國小。本報資料照片
分享

宿舍偏鄉教育教育部
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

明天清晨最冷 北部下探12度 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-23 20:34

計程車汰舊換新補助最高35萬 交通部：目標5月上路

2019-02-23 21:36

解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21

研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52

全球第一！破解致死率100%病毒 台學者掀養殖業革命

2019-02-23 18:49

租賃車起租以小時計費 交通部：只是落實多年規定

2019-02-23 20:40

中國豬肉品再驗出3例非洲豬瘟 檢出率持續上升

2019-02-23 18:45

勤洗臉防臉部沾滿空汙？ 他的臉洗成地球表面

2019-02-23 18:28

檢出率持續上升！中國豬肉再添3例非洲豬瘟

2019-02-23 18:02

冷到明天 228北部東北部再轉涼

2019-02-23 18:01

國一女學生月經紊亂 檢查竟是卵巢長20公分腫瘤

2019-02-23 17:28

228連假 蘇花公路的交通管制時段出爐

2019-02-23 17:08

隆乳前必看 醫師提醒致癌不是唯一風險

2019-02-23 16:49

用雞蛋作強化版流感疫苗 中研院研究獲多國專利

2019-02-23 16:13

文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12

法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31

228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27

千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33

美食拼盤／春茶樹菇鮮鮑盅 喝到鮮甜、吃出營養

2019-02-23 13:32

怕退換貨不易 8成電子發票仍印紙本

2019-02-23 13:31

美食拼盤／加拿大食尚月 大啖產地直送龍蝦、牛肉

2019-02-23 13:30

交通標語接地氣 還推出一系列撩妹金句

2019-02-23 13:29

美食拼盤／師傅重現中華大菜 名人都成座上賓

2019-02-23 13:27

冷氣團來襲合歡山遊客追雪 是否下雪得看運氣

2019-02-23 13:14

交部預告Uber條款 Uber今天回應了

2019-02-23 12:54

交通部加強管理 UBER：支持網約多元小客車案

2019-02-23 12:47

翁啟惠團隊最新專利 從蛋製造出效果更佳的流感疫苗

2019-02-23 11:58

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 11:39

孕期乳房變化正常嗎？哪些是病變徵兆？

2019-02-23 11:37

登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

2019-02-23 11:36

全聯工讀生好心幫結帳 竟遭奧客用整串衛生紙砸臉

2019-02-23 11:34

228連假郵局不營業 快捷照常投遞

2019-02-23 11:29

隆乳有淋巴癌的風險？民團、立委批衛福部怠職未告知

2019-02-23 11:28

228連假國道1 桃園平鎮系統南下封閉2天

2019-02-23 11:14

台鐵便當銷量連3年破千萬 研議授權加盟

2019-02-23 11:10

交通標語進化 口號押韻接地氣還有「撩妹」金句

2019-02-23 11:02

罹「卵巢巧克力囊腫」做人3年未果 術後隔月竟懷孕

2019-02-23 09:24

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 09:11

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 09:09
看更多

熱門文章

登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

2019-02-23 11:36

吳德榮：降雨範圍擴大 下半天中部也轉濕冷

2019-02-23 07:37

千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33

全聯工讀生好心幫結帳 竟遭奧客用整串衛生紙砸臉

2019-02-23 11:34

10年老車淘汰 研議取消年限+補助換新車

2019-02-23 00:50

李鴻源：高鐵雲林段 地層下陷6.6公分

2019-02-23 00:50

解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21

交部預告Uber條款 Uber今天回應了

2019-02-23 12:54

23日周六補班不憂鬱！這幾家咖啡「買一送一」

2019-02-19 17:37

冷到明天 228北部東北部再轉涼

2019-02-23 18:01

今日星座運勢／牡羊新事物帶新氣象 合作小心謹慎

2019-02-23 00:00

台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08

明天清晨最冷 北部下探12度 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-23 20:34

翁啟惠團隊最新專利 從蛋製造出效果更佳的流感疫苗

2019-02-23 11:58

補班日 勞動部：雇主不需給付加班費

2019-02-23 11:39

方便民眾皈依佛門 法鼓山北中南多場接引

2019-02-23 15:32

泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05

如何回答刁鑽的面試問題？專家教你這七招

2019-02-23 20:06

全球第一！破解致死率100%病毒 台學者掀養殖業革命

2019-02-23 18:49

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

【上學學什麼】諶淑婷／長大不是只有快樂的事

2019-02-23 06:00

秀前彩排為老佛爺默哀 甜美Gigi哭到臉腫腫

2019-02-23 08:41

【春節餘韻】方齊／我和荷蘭孩子過新年

2019-02-23 06:00

確診麻疹男大生 曾逛台北燈會

2019-02-22 23:40

華南雲雨區東移 晚起降雨機率增

2019-02-23 08:55

【生活的風景】洪金鳳／年年有魚好歡喜

2019-02-23 06:00

冷氣團來襲合歡山遊客追雪 是否下雪得看運氣

2019-02-23 13:14

法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

盤點職場「4類小人」 只會眼紅不求上進，讓人狂翻白眼

2019-02-21 22:42

台鐵便當銷量連3年破千萬 研議授權加盟

2019-02-23 11:10

鯉魚潭水庫春耕用水進高峰 水利署：盡全力調配

2019-02-23 05:52

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12

研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52

米蘭時裝周／型男設計師第一場秀 BV編織出新態度

2019-02-23 06:38

計程車汰舊換新補助最高35萬 交通部：目標5月上路

2019-02-23 21:36

罹「卵巢巧克力囊腫」做人3年未果 術後隔月竟懷孕

2019-02-23 09:24

菲律賓、越南 麻疹疫情擴散

2019-02-22 23:42

交通標語進化 口號押韻接地氣還有「撩妹」金句

2019-02-23 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top