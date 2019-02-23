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解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21聯合報 記者林敬殷╱即時報導

Uber進入台灣市場後，對原本計程車業者帶來莫大競爭壓力。 聯合報系資料照片
Uber進入台灣市場後，對原本計程車業者帶來莫大競爭壓力。 聯合報系資料照片
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Uber進入台灣市場後，對原本計程車業者帶來莫大競爭壓力，蔡英文總統下午與計程車業者茶敘，提出「補助計程車汰舊換新」、「加強輔導多元化計程車」及「推動小黃公車計畫」三點，要求行政部門務必最短時間內解決業者經營問題，並整體提升相關產業競爭力。

總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統於會中首先表示，她在擔任總統之前，也時常搭計程車，能夠面對面與運將聊聊甘苦，她今天也是抱持著這樣的心情，來傾聽大家的需要，也認為她有責任來解決運將的困難。

蔡總統說，計程車作為大眾運輸的重要一環，提升計程車產業的服務品質與加強競爭力亦是現階段的政策重點，而最重要的目標都是為了讓乘客能夠享有安全可靠、優良品質、便利舒適的乘坐體驗。

張惇涵指出，除了交通部預計將妥善建立維護乘車市場公平競爭的機制外，政府更將推動「計程車服務提升輔導方案」，以回應乘客的需求及期待，蔡總統於會中指示三大方向：一、「補助計程車汰舊換新」，目前交通部規劃補助措施為燃油車十五萬元、油電混合車廿五萬元、電動車卅五萬元，蔡總統請行政團隊就相關規定訂定補助要點，務必儘速發布。

二、「加強輔導多元化計程車」，加強輔導司機由租賃業至計程車業的轉軌機制，包含業者所反映的轉貸利率問題、輔導取得執業登記證等，擴大多元化計程車服務能量；三、「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入偏鄉服務，整合諸如長照服務、長者看病、孕婦就診、愛心服務等社會服務。

張惇涵說，除了上述三大方向以外，就業者代表關心的事項，譬如提供教育訓練、擴大關懷服務據點、午餐時段停車問題等狀況，蔡總統在會中也請行政團隊儘速提出因應方案，全力協助計程車司機與業者。

今天出席這場茶敘的還有總統府副秘書長劉建忻，中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會理事長鄭火賜、副理事長鄭力嘉、顧問陳棟華，社團法人全民計程車司機協會會長吳正坤、秘書長沈新發，中華民國計程車派遣產業發展協會林村田理事長、秘書長曾弘義及交通部路政司陳文瑞司長等。

計程車總統府發言人運將
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