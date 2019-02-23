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研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

有研究顯示巧克力的止咳效果比感冒糖漿有效，不過，台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師蕭安穗並不太推崇，因為咳嗽有許多原因，多數時候巧克力並不是適當的止咳方法，臨床上不會建議用巧克力來止咳。

美國亞特蘭大憲政報近日報導，英國赫爾大學執行一項小型研究探討甜味治療與呼吸健康之間的關聯。研究團隊找來163名有咳嗽症狀的病人，隨機給予止咳藥可待因（codeine）以及以巧克力製成的藥品，結果發現，比起服用傳統藥物的病人，服用巧克力製成藥品的病人症狀在兩天內顯著改善。研究團隊推測，可能是因為巧克力較一般藥品黏稠，其形成的塗層能保護喉部神經末梢，進而減少引發咳嗽的神經衝動。

蕭安穗說，咳嗽原因非常多，多數時候巧克力並不是適當的止咳方法。舉例來說，胃食道逆流患者因胃酸向上衝、刺激食道的迷走神經而引發反射性咳嗽，此時若吃下高甜度的巧克力或枇杷膏，可能刺激胃酸分泌而使病情惡化；再如，氣管有異物、氣管長東西的患者，吃巧克力並不能根本性地止咳。

另外，有痰的患者吃了高甜度的食物，將使唾液變得黏稠、更易生痰。若咳出來的是黃痰，則反映上呼吸道或下呼吸道遭細菌或病毒感染發炎，這種情形可能得服用抗生素加以治療，更不是巧克力可以輕易緩解的。

巧克力咳嗽患者
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