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酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36聯合報 記者羅建怡╱即時報導

1986年以歌手身分出道、至今出道已超過 30 年的酒井法子，90年代在亞洲大紅，奠定清純女神的地位，她更是第一位在台灣開演唱會的日本歌手，2017年復出後，將首場個人海外演出獻給高雄大港開唱；睽違兩年的Dinner Show(頂樂秀)，將於3月15、16、17日分別在台北、台中福華大飯店和高雄義大皇家酒店登場。

Dinner Show除了酒井法子精彩的現場演出外，台北福華宴會廳行政總主廚蔡清南也打造特別料理，例如主菜「紅藜四季春．法式雞肉捲佐主廚醬汁」，雞高湯熬煮燉飯添入紅藜麥，口感細緻綿密，搭配雞胸肉包覆芝士雞肉捲，抹上法式香料、牛蕃茄醬汁，火烤20分鐘，外酥內嫩的雞肉捲襯著燉飯，口感絕配。日籍甜點總監嘉手納慶的「春之戀」，巧妙使用泰莓白乳酪慕斯佐安格列斯香草醬，黑桑椹及覆盆子搭配出清爽果香，驚艷味蕾。

台北福華專為粉絲量身打造的「頂樂秀住房專案」，出示3/15 Dinner Show票根入住高級單/雙床房即可享 4,600元 (含1早)的優惠住房專案；還有「頂樂秀尊爵禮遇住房專案」9,600元，入住尊爵高級單床房 (含1早) 享尊爵樓層專屬禮遇、貴賓區門票1張 (含表演+餐+酒)、VVIP粉絲專屬拍照會及酒井法子簽名海報1張。

美食饗宴同步開跑。圖／台北福華大飯店提供
美食饗宴同步開跑。圖／台北福華大飯店提供
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「擋泥板女神」旋風來台，酒井法子Noriko Sakai首站台北福華Dinner...
「擋泥板女神」旋風來台，酒井法子Noriko Sakai首站台北福華Dinner Show」。圖／台北福華大飯店提供
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