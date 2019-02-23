終結放榜新聞 北市知名私校：適當發布

2019-02-23 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



高雄女中學生近日發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，獲熱烈迴響，台北市多所知名私校如延平中學、再興高中表示願意跟進，東山高中則認為，過去強調滿級分英雄主義確實不恰當，但只要孩子願意，發布優良學生的新聞也有鼓勵效果，還是會發布相關訊息讓社會大眾知道。

東山高中表示，其實是否要發布放榜新聞，這是大家可以好好充分討論的事情，破除強調滿級分的英雄主義、升學主義固然很好，但是回頭思考，這些知名高中也招收了一批成績頂尖的優秀學生，他們過去也是透過會考篩選，才得以進入這些學校，這是雞生蛋、蛋生雞的問題。

東山高中指出，所有成績資訊都不公布也不好，畢竟今年是第一屆推出學測申請入學五選四，五科考科中僅採計四科的考招新制，假設再不公布滿級分級距，孩子家長要如何填寫志願？至於考試成績優良的學生，他們會聽取學生意見，適當發布，跟社會大眾分享學生辦學的狀況。

延平高中表示，既然多所學校都響應，他們也樂觀其成，且不發布放榜新聞，老師學生還可減壓；教務主任張漢鏞表示，這是一個潮流，不公佈的話，私校更沒有壓力。不過，整體大學榜單的成績，仍會在校園官網上公布，家長都可以上網查詢。

復興實驗高中校長張碧娟表示，他們樂觀其成，因為往年報導學測成績，孩子壓力很大，除了一群成功的孩子，但是還有一批學生平時表現優秀，一時大意失荊州在偷偷哭泣的。不過，相較於特定學校決定未來不主動發布所有新聞，他們會問學生要不要接受訪問，尊重孩子和家長的意願。

再興高中教務主任陳昭男表示，近年再興都沒有再提供相關升學個案，也會響應這項運動，不過度渲染。不過，因為家長會想了解各校榜單與升學狀況，都會透過說明會說明。