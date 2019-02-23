國一女學生月經紊亂 檢查竟是卵巢長20公分腫瘤

2019-02-23 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



才剛成為國一學生，年僅13歲的小蘋果（化名），月經來潮約1年多頻率卻相當不規則，一下一個月內來2次，一下間隔3個月以上才來1次，家人擔心有異狀，帶她就診，經超音波檢查後發現多囊性卵巢症候群，且右邊卵巢有一顆20公分的腫瘤，台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民說，多囊性卵巢症候群是一種賀爾蒙分泌問題，呼籲女性經期不規則或是會腹痛應立即就醫。

劉偉民說，該名13歲的患者，是他接手最年輕的「卵巢瘤」的患者，起因診斷為多囊性卵巢症候群後又發現右邊的卵巢瘤。他說，卵巢瘤不太可能影響經期紊亂，影響經期的是多囊性卵巢症候群，這次會被發現卵巢瘤，純屬「巧合」，好在小蘋果的家人有在注意小蘋果的狀況，得以及早治療。

多囊性卵巢症候群屬於賀爾蒙分泌問題會影響代謝，這類患者通常外型都是胖胖的，除此之外會有經期亂的症狀，且即使不是經期，平時也可能會有偶發性出血，但比較不會造成經期來潮時的疼痛。

若經期來潮會有經痛問題，可能是子宮肌瘤、卵巢瘤等引起，像小蘋果卵巢瘤已經到了20公分，其實不太會造成疼痛，反而是大小在7到8公分間，出現扭轉的情況才會造成疼痛。