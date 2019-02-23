生酮飲食加咖啡灌腸 小心腸漏致感染

2019-02-23 17:09 中央社 台北23日電



一名崇尚生酮飲食的醫師罹肝膿瘍後仍用咖啡灌腸，最後病況惡化過世。專家說，咖啡灌腸無助排毒、減重，且長期生酮飲食可能因營養不均衡導致「腸漏」，加上灌腸可能造成嚴重感染。

一名開業醫師因崇尚自然醫學療法，宣稱以「細胞分子矯正醫學」為基礎，搭配生酮飲食指導，及大劑量維他命點滴注射，可成功逆轉「只能吃藥控制的慢性病、過敏、自體免疫疾病，甚至是癌症」，他也推崇「葛森療法」，認為咖啡灌腸可助排毒。

但這名醫師在罹患肝膿瘍後，不採正規抗生素、引流治療，還持續咖啡灌腸排毒。他的妻子日前在臉書粉絲專頁證實，該醫師因輕忽感染症狀，肝膿瘍病況轉壞，已於日前離世，享年45歲。

咖啡灌腸是「葛森療法」其中一個環節，根據相關文獻資料，創立葛森療法的德國醫師馬克思葛森（Max Gerson）認為，癌細胞會產生大量毒素，肝臟為了代謝毒素會不堪負荷，葛森療法透過嚴格控制飲食、補充營養、用咖啡灌腸來分擔排毒工作。

其中，咖啡灌腸的做法是將高溫的咖啡從肛門灌入直腸和大腸。

在診所執業的新陳代謝科醫師黃峻偉受訪時表示，該名醫師的故事是令人遺憾的錯誤示範，他所採用的飲食或排毒療法中，最令人無法理解的就是咖啡灌腸。腸子吸收營養之處在於小腸，大腸僅有水分和部分的營養吸收，腸子也並無排毒功能，灌腸只能協助排出宿便。

黃峻偉表示，有些長期便秘者須靠灌腸排出宿便，正常使用下及人體免疫正常時，灌腸並不會造成危害。但因腸黏膜不像皮膚強壯，且大腸表面有許多細菌，維持多樣性的體內菌叢平衡，若灌腸時給予管腔太大壓力，將細菌擠壓到血液當中，就可能發生感染問題。也有感染科醫師懷疑，該名醫師的肝膿瘍可能就與咖啡灌腸有關。

黃峻偉說，利用咖啡灌腸排毒並沒有太多的醫學證據，且根據文獻，目前至少已有超過10例個案因咖啡灌腸引起腸子燒燙傷，也增加感染症風險。

書田診所家庭醫學科主任醫師宋晏仁也說，目前缺乏長期生酮飲食對身體影響的相關研究，大多只是短期的研究。但生酮飲食會造成營養不均衡，蔬菜太少的不正常飲食會造成腸道菌相破壞，也破壞腸黏膜，可能形成腸子破洞，導致「腸漏」（腸黏膜通透性失衡），若再加上灌腸，就可能讓壞菌跑到腸道外導致感染。

此外，黃峻偉說，在英文版的維基百科關於咖啡灌腸的介紹中特別提醒，咖啡灌腸可能引起嚴重的副作用，國外也有多起相關的危險案例，且美國食品藥物管理局（FDA）在多年前即提出警告，使用咖啡灌腸的研究必須提醒有死亡風險。

黃峻偉表示，關於生酮飲食，目前大部分研究集中在體重及糖尿病者的血糖控制，近年在糖尿病治療上，也有將低醣飲食納入正規治療。但外界常宣稱生酮飲食有助抗癌或其他疾病，則是缺乏科學證據。

黃峻偉也說，部分崇尚生酮飲食者或許因具有較多冒險精神，也會嘗試其他另類療法，如搭配咖啡灌腸等。但民眾應有正確觀念，若有疾病應就醫尋求治療，不要因另類療法偏廢醫療。