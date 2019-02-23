隆乳前必看 醫師提醒致癌不是唯一風險

2019-02-23 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



想擁有魔鬼身材是很多女性內心最深的渴望，藉由隆乳得到傲人上圍吸睛之餘，卻暗藏風險，歐美陸續有隆乳女性疑似因絨毛性植入物致癌，乳房外科醫師提醒，在身體放入外物本身就是風險行為，輕則整出「波浪奶」、「高低奶」影響美觀，重則可能因體質差異，對異物過度反應、免疫力不佳感染，痛到送急診緊急取出，花大錢升級罩杯，心情卻美麗不起來。

美國FDA已在2011年警告有些間變性大細胞淋巴癌（ALCL）發生與乳房植入物可能有關聯，對此，北醫乳房醫學中心主任、乳房醫學會常務理事杜世興表示，雖目前國內臨床暫時尚未出現懷疑隆乳有關的ALCL個案，但民眾仍需有這方面醫學知識，作為隆乳前的考量風險項目之一。

致癌不是隆乳唯一風險，杜世興說，若隆乳手術中因操作，受術者自身疫力不佳或正在服用免疫抑制劑，就可能提高染感風險。每個人體質都不同，所以不是所有人都適合隆乳，當身體對外來物較敏感，就可能在沒有感染的情況下，因硬體組織產生過度反應，造成劇烈疼痛，必須緊急手術取出。

杜世興表示，因為隆乳失敗跑來門診的患者絕大多數都是因「美觀」出問題，乳房植入物依材質分為鹽水袋和矽膠代，使用時間一長，成分改變或強力擠壓，就會變形，若局部內容物外漏，乳房質地就可能改變，出現硬塊，而出現波浪狀的「波浪奶」，或位置放不對稱「高低奶」。