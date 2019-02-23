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用雞蛋作強化版流感疫苗 中研院研究獲多國專利

2019-02-23 16:13聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

傳統流感疫苗可望克服病毒突變！中央研究院今天指出，中研院研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株(cross strain)流感病毒感染的單醣流感疫苗，防禦效果較傳統流感疫苗提升三至四倍。

此一團隊由基因體研究中心翁啟惠特聘研究員與馬徹副研究員帶領，研究成果已於今(108)年2月刊登於國際三大科學月刊之一《PNAS》，並取得多國專利。

流感病毒會利用其表面蛋白分子的變異來扺抗宿主抗體的追殺，因此每年皆需改變疫苗株，否則無法抵抗流感的傳染力。因此，製造流感疫苗首要解決疫苗因病毒的高變異性而無效的狀況。

馬徹指出，採用雞蛋製造單醣流感疫苗是一個既簡單又實際的方法，可以解決病毒變異的問題。馬徹實驗室運用傳統以雞蛋培養病毒的方法，配上創新的流感病毒單醣化技術，針對流感病毒上的HA蛋白製造出單醣流感疫苗。經實驗證實，相較於現有的流感病毒疫苗，這個單醣疫苗對異株流感病毒有超過三至四倍的防禦效果。

為了實現最新解方，研究團隊打造疫苗製造生產平台，用約受精十天的胚胎雞蛋，在一周內製造出無跨亞型限制的單醣流感疫苗。

本技術已由中研院相關單位簽屬技轉合約予跨國藥廠。論文第一作者為基因體中心曾勇傑博士後研究人員，實驗室成員包括：翁啟惠特聘研究員、馬徹副研究員、林國儀研究員及詹家琮研究技師。論文標題為「An egg-based influenza split virus vaccine with monoglycosylation induces cross-strain protection against influenza virus infections」。

中央研究院研究團隊用「雞蛋」製造出流感疫苗，防禦效果較傳統流感疫苗提升三至四倍。...
中央研究院研究團隊用「雞蛋」製造出流感疫苗，防禦效果較傳統流感疫苗提升三至四倍。圖/中研院提供
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流感疫苗流感病毒雞蛋
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