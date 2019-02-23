文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部今日發布新聞稿指出，昨日公告高雄市「旗後礮台」、「打狗英國領事館及官邸」從直轄市定古蹟升格為國定古蹟。此外，台北公會堂也於日前公告從直轄市定古蹟升格為國定古蹟。

文化部表示，去年3月主動辦理台北、高雄共六處直轄市定古蹟的文化資產價值評估，如今這三處通過國定古蹟審議，也讓我國國定古蹟總數增加至103處。

「旗後礮台」為台灣第一批洋式礮臺，為國內唯二最早的洋式礮臺。原有的砲座區、兵房、彈藥庫、前後操練場等格局保存完整，見證清末的戰防思考，在軍事史上具有重要研究價值。該礮台雖在各個時期，因應各種不同的戰爭需求而做增修改建，但僅有南端進出口改變，原有形式仍保存完整，周圍環境仍能呈現始建時的歷史風貌。

「打狗英國領事館及官邸」為原市定古蹟「打狗英國領事館官邸」、「打狗英國領事館登山古道」及「高雄州水產試驗場（英國領事館）」合併公告指定為國定古蹟。領事官邸、領事辦公室及聯絡兩者間的古道，涵蓋清領、日治的商業活動之歷史空間，是台灣最完整的領事館建築，也見證打狗開港後的世界經貿發展歷程，反映台灣在19世紀末躍上全球化舞台的過程，在台灣開發史上是極具價值的歷史場域。