整復推拿技能檢定上路 最快8月受理報名

2019-02-23 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公告「技術士技能檢定傳統整復推拿職類申請檢定資格」，凡取得該報檢資格規定訓練或學分證明者，就可報名傳統整復推拿職類檢定，最快8月受理報名。聯合報系資料照 分享 facebook 當肩頸痠痛時，民俗調理是不少民眾的紓壓選擇，經統計，我國的傳統整復推拿從業員約10萬人，但各流派專業技法有明顯落差，為提升傳統整復推拿從業人員專業技能，保障民眾健康安全，勞動部今公告「技術士技能檢定傳統整復推拿職類申請檢定資格」，凡取得該報檢資格規定訓練或學分證明者，就可報名傳統整復推拿職類檢定，最快8月受理報名。

勞動部勞動力發展署指出，國人選擇民俗調理來紓解身心壓力及疲勞已日漸普及，其中傳統整復推拿更是民眾接觸的民俗調理服務主要項目之一，經統計，目前傳統整復推拿從業人員約10萬人，但各流派具備專業技法存有明顯落差，無法明確保障民眾的健康安全權益，恐引發糾紛。

勞動部兩年前配合衛福部所轄傳統整復推拿從業人員管理需求，辦理技術士技能檢定傳統整復推拿新職類開發，多次邀集該職類產官學訓等相關領域專家學者，就傳統整復推拿工作項目及其對應技能種類、技能標準及相關知識進行研商後，今天公告傳統整復推拿報檢資格。

勞動部去年也公告了「技術士技能檢定傳統整復推拿職類規範」，指在不涉及醫療行為下，運用傳統運動法、民俗推法及拿法等手技，對人體皮表、骨骼、肌肉施以物理性刺激的調理行為，達到紓解筋骨、消除疲勞目的，包括從事傳統整復推拿基本調理、刮痧或拔罐、顧客接待與服務等，明確規範工作項目、技能種類、技能標準、相關知識。

勞發署表示，凡符合取得傳統整復推拿技術員訓練時數，或者修畢報檢資格所訂相關學分的證明等資格條件者，都可報名傳統整復推拿職類技術士技能檢定，目前暫定在108年度全國技術士技能檢定第3梯次辦理，最快8月就可受理報名。