法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



民進黨立委林淑芬（圖）23日與台灣女人連線聯合召開記者會，痛批衛福部沒有掌握隆乳植入絨毛型矽膠物使用資料，無法監測植入物與ALCL關聯性。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 近年國際間不斷傳出疑似因隆乳植入絨毛型矽膠物致癌消息，目前台灣使用的植入物中絨毛型約佔七至八成，去年12月已禁用某廠商「絨毛型矽膠乳房植入物」，但該產品經核准上市，衛福部食藥署卻因目前絨毛型植入物與致癌關聯性未明，無重大危害事實，無法貿然停止展延安全許可證，許多女性仍正在使用。

民進黨立委林淑芬今與台灣女人連線聯合召開「妳知道隆乳有淋巴癌的風險嗎」記者會，台灣女人連線常務理事黃淑英指出，乳房植入物依表面狀況分成光滑面型及絨毛面型，美國FDA已在2011年警告有些間變性大細胞淋巴癌（ALCL）發生與乳房植入物可能有關聯，截至去年9月共457例案件，其中9例死亡，有記錄表面類型的334筆資料中310筆是絨毛型，約佔九成。

德國、英國已展開國家登記制度，針對已使用乳房植入物女性進行風險管理監測，英國截至去年共45例確診病例、澳洲72筆，加拿大今年一月就累計22起。林淑芬痛批，因衛福部沒有掌握植入物使用資料，即使可從健保署資料找出2016年有393人因ALCL就醫，但是否與乳房植入關不得而知，強調應立刻建立全國乳房植入手術登錄制度，監測植入物與ALCL關聯性。

衛福部食藥署醫粧組副組長王淑芬回應，「醫療器材管理法」草案中，要求廠商、醫療院所應記錄高風險醫材流向、來源及病人使用狀況，待立法院完成二、三讀。願意與其他部門商討，透過健保資料與整形醫院紀錄鉤稽，進一步分析國內罹患ALCL患者中有多少人曾經隆乳。

黃淑英也表示，衛福部僅在2011年及2017年透過公文要醫師進行評估，但無法確保醫師都會主動告知個案植入物有致癌風險，容易造成隆乳女性未來罹癌，會誤以為是自身免疫系統出問題，難以聯想到是乳房植入物惹禍，要求將相關警示寫入隆乳手術同意書，保障當事人知的權益。衛福部醫事司簡技劉越萍回應，風險訊息加入手術同意書草案已進入文字調整階段，預計今年三月公告上路。